Toyota Hilux отправит в зону спецоперации МУП из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Согласие на заключение договора благотворительного пожертвования подписал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Безвозмездная передача транспортного средства состоится для решения транспортных задач в сфере обороны и безопасности в зоне проведения СВО.
Согласно документации, бойцам будет передана грузовая бортовая серебристая Toyota Hilux 2016 года выпуска. Контролировать выполнение постановления поручено начальнику управления муниципального имущества администрации Нижнего Тагила Марине Михайловой.
Напомним, волонтеры из Нижнего Тагила постоянно собирают и передают гуманитарную помощь военнослужащим на СВО. В том числе добровольцы плетут маскировочные сети, шьют носилки, изготавливают окопные свечи.