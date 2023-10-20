Тюменским сотрудникам ФСИН раздали антидроновые ружья

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Сообщается, что с помощью антидроновых пушек сотрудники колоний уже опустили несколько беспилотников.
На самом деле, это очень эффективный прибор. Несколько квадрокоптеров обезврежены. Груз, который они перевозили, был изъят, — сообщает источник URA.ru в силовых структурах.
В тюменском ГУФСИН пока не комментировали новшество.
Ранее сообщалось об уголовном деле против сотрудника ФСИН из Каменска-Уральского, обвиненного в продаже телефонов зэкам.