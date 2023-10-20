Тюменским сотрудникам ФСИН раздали антидроновые ружья

Тюменским колониям дали ружья против дронов для борьбы с наркотрафиком

В Тюменской области сотрудникам исправительных колоний ФСИН выдали ружья для сбивания беспилотников. Это сделано для борьбы с контрабандой наркотиков, телефонов и других запрещенных вещей, которые осужденным посылают квадрокоптерами.