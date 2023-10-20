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Published Сегодня, 12:07

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Updated Сегодня, 12:09

Тюменским колониям дали ружья против дронов для борьбы с наркотрафиком

Тюменским сотрудникам ФСИН раздали антидроновые ружья

20 октября 2023, 12:07
Фото: 1MI

Тюменским колониям дали ружья против дронов для борьбы с наркотрафиком

В Тюменской области сотрудникам исправительных колоний ФСИН выдали ружья для сбивания беспилотников. Это сделано для борьбы с контрабандой наркотиков, телефонов и других запрещенных вещей, которые осужденным посылают квадрокоптерами.

Сообщается, что с помощью антидроновых пушек сотрудники колоний уже опустили несколько беспилотников.

На самом деле, это очень эффективный прибор. Несколько квадрокоптеров обезврежены. Груз, который они перевозили, был изъят, — сообщает источник URA.ru в силовых структурах.

В тюменском ГУФСИН пока не комментировали новшество.

Ранее сообщалось об уголовном деле против сотрудника ФСИН из Каменска-Уральского, обвиненного в продаже телефонов зэкам.

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#Общество#Колония#Дрон#Тюменская область#Исправительная колония#Контрабанда#ФСИН#Григорий Орлов
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