Убийство поневоле или самоуверенность: нужно ли забирать права у пожилых водителей?

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Вопрос о том, запрещать ли водителям старше 60 лет садиться за руль или не запрещать, ужесточить ли для них медкомиссию или нет, стал вновь обсуждаться после трагического ДТП в Екатеринбурге. 79-летний водитель Peugeot врезался в остановку и сбил стоящих на ней людей. Два человека погибли, еще один получил травмы.
В последствии оказалось, что Юрий Бабушкин является инвалидом третьей группы и несколько лет назад перенес инфаркт и аортокоронарное шунтирование. Как рассказал сам Юрий, в момент аварии ему стало плохо: «кольнуло в сердце». Медкомиссию пенсионер в последний раз проходил в 2020 году при смене водительского удостоверения.
Общественность на происшествие отреагировала бурно. Многие автовладельцы высказались о том, что водители в возрасте — это реальная угроза на дорогах.
Из всех ДТП в которых я был так или иначе был участником, только один раз в меня въехал дядька лет 30. Остальные разы — старики, путающие педали, скорости, не смотрящие в зеркала заднего вида и т. д. Из последнего — дедушка 41 года рождения перепутал педали и въехал мне в заднюю часть автомобиля. Так что, стоит задуматься над этой проблемой, — поделился мнением в одном из пабликов Екатеринбурга пользователь соцсетей Александр П.
Другие посчитали, что для водителей пенсионного возраста необходимо ввести обязательную медицинскую комиссию и, в случае отклонений в состоянии здоровья, запрещать управлять автомобилем.
Надо лишь сделать обязательным прохождение медкомиссии каждый год. В том числе на внимательность, бдительность, реакцию для возрастных водителей. Если есть какие-то отклонения, то запрещать садиться за руль, — считает Иван Д.
Были и те, кто заступился за пенсионера, выразив мнение, что возраст здесь не при чем и авария — воля случая. А пристальное внимание нужно обратить на тех, кто ездит за рулем в нетрезвом виде.
Действительно, столько аварий с молодыми, а тут водителю под 80! Ну надо же! Старик! Права отобрать! Желательно, чтобы он вообще был бесправный. Как будто у молодых нет проблем с ДТП, статистику посмотрите! Это один случай на миллион. Водители в пенсионном возрасте могут еще какую фору задать. Особенно в наше время, когда все как с сума посходили, летят на своих колесах на «удачу», на «проскочу», на мигающий светофор, — написала в соцсетях Марина П.
Действительно, согласно официальным данным за первое полугодие 2023 года, чаще всего виновниками ДТП в России становятся водители от 30 до 40 лет — это 12 974 случаев или 26,6% от общего числа аварий. Автовладельцы старше 60 лет совершили 6 409 ДТП или 13,16%, по информации Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.
Однако тяжесть последствий аварий, совершенных людьми старшего поколения, тяжелее, чем у остальных возрастных групп.
Наибольшей тяжестью последствий характеризуются ДТП, совершенные водителями возрастной группы от 50 до 60 лет. Сохраняется тенденция распределения тяжести последствий ДТП в зависимости от стажа водителей, виновных в совершении ДТП. По мере увеличения стажа водителей растет значение тяжести последствий, совершенных ими ДТП, — говорится в обзоре Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.
Закон не позволяет отказать россиянам в выдаче водительских прав из-за возраста. Нет и никаких особых требований для пенсионеров для прохождения медкомиссии — все делается на общих основаниях. По мнению специалиста Клиники восстановительной медицины Сергея Барабашова, возрастные изменения требуют большего внимания, а значит и медосмотр у людей старше 50 лет для продления или получения прав должен быть расширенным.
Например, в медкомиссии нет кардиолога, а он обязательно нужен для водителей старшего поколения, чтобы определить, есть ли сердечно-сосудистые заболевания или существует ли риск инфаркта. Нет невролога, который нужен для прогноза деменции. Психиатр должен обязательно оценивать когнитивные функции водителя. Офтальмолог — не только остроту зрения, но и другие возрастные изменения глаз. В идеале, водитель старше 50 лет должен проходить медкомиссию не реже одного раза хотя бы в два года, — поделился мнением с TagilCity.ru Сергей Барабашов.
Также эксперт считает, что люди 50+ сами должны тщательнее следить за состоянием своего здоровья и чаще проверяться у врачей. В особенности те, кто водят автомобиль. Ведь от них зависит жизнь и здоровье других участников дорожного движения.
Не раз наблюдал картину на дороге: едет за рулем какой-нибудь старенькой отечественной легковушки пенсионер. Очки толщиной с палец, на светофоры реагирует заторможенно, поворотники включать забывает. И первая моя мысль: «Ну куда тебя несет, дедушка?». Но есть и другие примеры, когда водители в возрасте прекрасно водят автомобиль. Поэтому все-таки запрет здесь не нужен, а нужен тщательный медицинский подход, — считает эксперт.
Юрист Марина Рылова и вовсе считает, что возраст водителя не главное, а главное изменения в его здоровье.
Вопрос о том, чтобы сделать верхний порог для получения водительских прав, поднимается нередко. Я считаю, это неправильно. Есть и молодые люди, перенесшие инфаркты, инсульты, онкологию и другие серьезные заболевания. Они также должны входить в группу риска по вождению транспорта и чаще обследоваться на медкомиссиях. Должна быть градация по состоянию здоровья, а не по возрасту, — поделилась с TagilCity.ru Марина Рылова.