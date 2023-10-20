Убийство поневоле или самоуверенность: нужно ли забирать права у пожилых водителей?

Вопрос о том, запрещать ли водителям старше 60 лет садиться за руль или не запрещать, ужесточить ли для них медкомиссию или нет, стал вновь обсуждаться после трагического ДТП в Екатеринбурге. 79-летний водитель Peugeot врезался в остановку и сбил стоящих на ней людей. Два человека погибли, еще один получил травмы.