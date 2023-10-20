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Уралец взыскал 300 тысяч с управляющей компании за травму на производстве

Управляющая компания выплатит уральцу 300 тысяч за морального ущерб

20 октября 2023, 12:33
Фото: 1MI

Уралец взыскал 300 тысяч с управляющей компании за травму на производстве

Прокуратура Североуральска помогла добиться справедливости сотруднику МУП «Управление ЖКХ», который получил травму на производстве. Мужчина длительное время был не мог работать, но и компенсацию предприятие ему не выплачивало.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, пострадавший работал транспортным механиком в «Управлении ЖКХ» в период с августа 2020 по август 2023 года. Осенью 2022 на производстве произошел несчастный случай, во время которого мужчина тяжело травмировался, получив закрытый перелом шейки левой бедренной кости со смещением.

По данным медицинского заключения, пострадавший испытывает сильные боли, а травма не позволяет ему вести привычный образ жизни. Несчастный случай произошел на территории работодателя, однако никаких действий со стороны предприятия не было принято.

«Установлено, что работодателем денежная компенсация работнику в связи с травмированием не выплачена», — сообщили в прокуратуре региона.

По факту произошедшего, правоохранители направили иск в суд для взыскания с работодателя компенсации травмированному сотруднику. Суд требования удовлетворил. Управляющая компания выплатила мужчине 300 тысяч рублей, в качестве компенсации за нанесенный моральный ущерб. Исполнение судебного решения на контроле прокуратуры.

Напомним, что ранее прокуратура обязала управляющую компанию в Екатеринбурге включить воду и отопление в квартире, где мать с ребенком-инвалидом жили без всякого водоснабжения.

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#Общество#Свердловская область#Суд#Деньги#Компенсация#Управляющая компания#Рабочие#Инцидент#Артур Муравьев
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