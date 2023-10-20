Управляющая компания выплатит уральцу 300 тысяч за морального ущерб

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, пострадавший работал транспортным механиком в «Управлении ЖКХ» в период с августа 2020 по август 2023 года. Осенью 2022 на производстве произошел несчастный случай, во время которого мужчина тяжело травмировался, получив закрытый перелом шейки левой бедренной кости со смещением.