В Екатеринбурге горел крупнейший выставочный комплекс

Posted Сегодня, 20:10
Published Сегодня, 20:10
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Updated Сегодня, 20:12
Пожар удалось локализовать в 22:22, а в 22:30 спасатели ликвидировали открытое горение. Площадь возгорания составила 20 кв. метров, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе.
Для борьбы с огнем было задействовано 40 сотрудников МЧС и 13 единиц спецтехники.
Ранее в Екатеринбурге загорелась строящаяся ледовая арена, площадь пожара составила 100 кв. метров. Причиной возгорания стало воспламенение материала для утепления помещений.