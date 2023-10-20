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В Екатеринбурге горел крупнейший выставочный комплекс

В Екатеринбурге горел крупнейший выставочный комплекс

20 октября 2023, 20:10
Фото: 1MI
На крыше выставочного комплекса «Экспо» загорелась холодильная установка, сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар удалось локализовать в 22:22, а в 22:30 спасатели ликвидировали открытое горение. Площадь возгорания составила 20 кв. метров, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе.

Для борьбы с огнем было задействовано 40 сотрудников МЧС и 13 единиц спецтехники.

Ранее в Екатеринбурге загорелась строящаяся ледовая арена, площадь пожара составила 100 кв. метров. Причиной возгорания стало воспламенение материала для утепления помещений.

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