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Published Сегодня, 08:35

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Updated Сегодня, 08:37

В Екатеринбурге продается веранда за 1 рубль

В Екатеринбурге на продажу выставлена летняя веранда за 1 рубль. Но есть нюанс

20 октября 2023, 08:35
Фото: 1MI

В Екатеринбурге продается веранда за 1 рубль

В Екатеринбурге на продажу выставлена летняя веранда, ранее принадлежавшая местному ресторану «Агонь». Она продается всего за 1 рубль.

Это следует из объявления о продаже. В комплект с верандой идут документы, подиум, натяжной тентовый потолок и 12 алюминиевых окон. Объект использовали дo октября 2023 года.

Отмечается, что покупателю веранды нужно будет самостоятельно демонтировать конструкцию и за свой счет доставить ее до нового места.

Представители ресторана сообщили, что такую цену они поставили потому, что им нужно избавиться от объекта побыстрее. Ее отдадут тому, кто увезет ее до 25 октября.

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#Документы#Продажа#Демонтаж#Екатеринбург#Подиум#Дарья Сорокина#Летняя веранда#Агонь#Тентовый потолок#Новое место
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