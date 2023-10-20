В Екатеринбурге на продажу выставлена летняя веранда за 1 рубль. Но есть нюанс

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Это следует из объявления о продаже. В комплект с верандой идут документы, подиум, натяжной тентовый потолок и 12 алюминиевых окон. Объект использовали дo октября 2023 года.
Отмечается, что покупателю веранды нужно будет самостоятельно демонтировать конструкцию и за свой счет доставить ее до нового места.
Представители ресторана сообщили, что такую цену они поставили потому, что им нужно избавиться от объекта побыстрее. Ее отдадут тому, кто увезет ее до 25 октября.