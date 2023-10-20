tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

Компания «Брусника» в Екатеринбурге снесет дома для строительства школы

В Екатеринбурге снесут дома для строительства школы

20 октября 2023, 05:58
Фото: 1MI

Компания «Брусника» в Екатеринбурге снесет дома для строительства школы

В Екатеринбурге для строительства здания новой школы будут снесены дома в квартале на улице Челюскинцев.

Снос зданий запланирован на 23 октября 2023 года. Все работы, предположительно, должны завершиться к концу 2024 года, рассказали на сайте компании «Брусника».

Известно, что вместимость новой школы будет рассчитана на 1,1 тысячи мест.

Напомним, в сентябре 2023 года в Екатеринбурге организации «Брусника» разрешили демонтировать недостроенный бизнес-центр «Карнеол», который расположен на перекрестке Гоголя — Энгельса. После сноса недостроенного здания на этом же месте построят жилую многоэтажку.

В Екатеринбурге снесут легендарный недострой
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге появится новый жилой районВ Екатеринбурге будет отстроен новый жилой комплексВ Екатеринбурге построят самый высокий небоскреб в городе
#Строительство#Школа#Проект#Застройщик#Компания#Снос#Демонтаж#План#Стройка#Строительная компания#План работ#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Снос зданий#Снос дома#2023 год
Подпишитесь
Минимум 100 тысяч: тагильчане высказались о зарплате мужчин
Вчера, 08:43
Фекалии на стенах и ужасный запах: жительница Тагила держит 20 собак в квартире
18 октября, 11:14
Депутаты ГГО отказались рассматривать вопрос об отставке главы Дмитрия Летникова
18 октября, 08:40
В Нижнем Тагиле ликвидируют несанкционированные свалки у садов, гаражей и больниц
Вчера, 09:38
Назвалась матерью: женщина угрожает из-за новости о 19-летнем экстремисте из Тагила
Вчера, 13:25
Запретные грибы: за сбор каких видов в Свердловской области можно сесть в тюрьму
Вчера, 13:01