В Екатеринбурге снесут дома для строительства школы

Напомним, в сентябре 2023 года в Екатеринбурге организации «Брусника» разрешили демонтировать недостроенный бизнес-центр «Карнеол», который расположен на перекрестке Гоголя — Энгельса. После сноса недостроенного здания на этом же месте построят жилую многоэтажку.