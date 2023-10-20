В Екатеринбурге снесут дома для строительства школы

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Снос зданий запланирован на 23 октября 2023 года. Все работы, предположительно, должны завершиться к концу 2024 года, рассказали на сайте компании «Брусника».
Известно, что вместимость новой школы будет рассчитана на 1,1 тысячи мест.
Напомним, в сентябре 2023 года в Екатеринбурге организации «Брусника» разрешили демонтировать недостроенный бизнес-центр «Карнеол», который расположен на перекрестке Гоголя — Энгельса. После сноса недостроенного здания на этом же месте построят жилую многоэтажку.