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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Водитель наехал на ногу охранника в Екатеринбурге

В Екатеринбурге водитель наехал на ногу охранника ТЦ. В ответ он ударил его по голове

20 октября 2023, 14:05
Фото: 1MI

Водитель наехал на ногу охранника в Екатеринбурге

В Екатеринбурге около ТРЦ «Гринвич» водитель наехал на ногу охраннику. В ответ тот ударил автомобилиста по голове.

В результате произошла драка. Очевидцы отмечают, что охранник был на голову выше парковавшегося мужчины, пишет Е1.

Дерущихся попытались разнять, однако безрезультатно. В определенный момент водитель сел за руль и решил уехать, но охранник ударил ногой по его машине. Тогда спор разгорелся повторно.

В Обществе «Малышева, 7», владеющим торговым центром, сообщили, что конфликт начался из-за автомобилиста.

Водитель встал в неположенном месте и не реагировал на замечания. А потом еще и наехал на ногу охраннику. По записям с наших камер четко видно, что первым драку начал автовладелец, — добавили в обществе.

В полиции о случившемся не знают, так как никто из участников драки к ним не обратился.

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#Полиция#Драка#Конфликт#Охранник#Автомобилист#Екатеринбург#ТРЦ Гринвич#Дарья Сорокина
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