В Екатеринбурге водитель наехал на ногу охранника ТЦ. В ответ он ударил его по голове

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
В результате произошла драка. Очевидцы отмечают, что охранник был на голову выше парковавшегося мужчины, пишет Е1.
Дерущихся попытались разнять, однако безрезультатно. В определенный момент водитель сел за руль и решил уехать, но охранник ударил ногой по его машине. Тогда спор разгорелся повторно.
В Обществе «Малышева, 7», владеющим торговым центром, сообщили, что конфликт начался из-за автомобилиста.
Водитель встал в неположенном месте и не реагировал на замечания. А потом еще и наехал на ногу охраннику. По записям с наших камер четко видно, что первым драку начал автовладелец, — добавили в обществе.
В полиции о случившемся не знают, так как никто из участников драки к ним не обратился.