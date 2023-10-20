В Екатеринбурге зооволонтеры опасаются жертвоприношений черных животных в Хэллоуин

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Мы считаем, что животных черного окраса могут использовать для жертвоприношений, — прямо заявила местный зооволонтер Елена.
По рассказу екатеринбурженки, недавно к ним пришел мужчина и настойчиво интересовался черными животными. А затем волонтеры обнаружили в его профиле фотографии с тыквой на голове и в черной мантии.
Впрочем, сотрудница «Подари свою доброту» Ольга Новоселова заверила, что независимо от Хэллоуина приюты следуют своду правил, которые минимизируют риск, что животное попадет в руки к живодеру. Например, не отдают питомцам тем, кто отказывается показывать документы, пишет «КП-Екатеринбург».