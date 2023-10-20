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Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

В Екатеринбурге перед Хэллоуином взлетел спрос на черных собак и кошек

В Екатеринбурге зооволонтеры опасаются жертвоприношений черных животных в Хэллоуин

20 октября 2023, 11:04
Фото: 1MI

В Екатеринбурге перед Хэллоуином взлетел спрос на черных собак и кошек

Зоозащитники отмечают тревожную тенденцию увеличения спроса на животных с черным окрасом в преддверии Хэллоуина. Есть опасения, что в некоторых случаях кошек и собак могут использовать для ритуалов, угрожающих здоровью зверей.
Мы считаем, что животных черного окраса могут использовать для жертвоприношений, — прямо заявила местный зооволонтер Елена.

По рассказу екатеринбурженки, недавно к ним пришел мужчина и настойчиво интересовался черными животными. А затем волонтеры обнаружили в его профиле фотографии с тыквой на голове и в черной мантии.

Впрочем, сотрудница «Подари свою доброту» Ольга Новоселова заверила, что независимо от Хэллоуина приюты следуют своду правил, которые минимизируют риск, что животное попадет в руки к живодеру. Например, не отдают питомцам тем, кто отказывается показывать документы, пишет «КП-Екатеринбург».

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#Общество#Животные#Домашние животные#Зоозащитники#Природа#Бездомные животные#Екатеринбург#Григорий Орлов
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