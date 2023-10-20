В Нижнем Тагиле камеры начнут ловить водителей-нарушителей у пешеходных переходов

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Такую меру решили ввести в связи с авариями на дорогах города. Приборы будут стоять около пешеходных переходов, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
В ведомстве также отметили, что в 2023 году в городе произошли 67 ДТП с наездами на пешеходов, в которых пострадали 66 человек и скончались два человека. С наступлением осени и ухудшением погодных условий количество наездов на пешеходов увеличивается.
Напомним, в марте 2023 года в Нижнем Тагиле стали ездить автомобили, оснащенные видеокамерами с фиксацией нарушений, на дорогах, где происходили аварии из-за выезда на встречную полосу.