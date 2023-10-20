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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Около пешеходных переходов в Нижнем Тагиле поставят фиксаторы нарушений ПДД

В Нижнем Тагиле камеры начнут ловить водителей-нарушителей у пешеходных переходов

20 октября 2023, 09:32
Фото: Midjourney

Около пешеходных переходов в Нижнем Тагиле поставят фиксаторы нарушений ПДД

В Нижнем Тагиле возле пешеходных переходов появятся автоматические приборы, фиксирующие нарушения правил дорожного движения.

Такую меру решили ввести в связи с авариями на дорогах города. Приборы будут стоять около пешеходных переходов, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В ведомстве также отметили, что в 2023 году в городе произошли 67 ДТП с наездами на пешеходов, в которых пострадали 66 человек и скончались два человека. С наступлением осени и ухудшением погодных условий количество наездов на пешеходов увеличивается.

Напомним, в марте 2023 года в Нижнем Тагиле стали ездить автомобили, оснащенные видеокамерами с фиксацией нарушений, на дорогах, где происходили аварии из-за выезда на встречную полосу.

Передвижные комплексы видеофиксации работают на дорогах Нижнего Тагила
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