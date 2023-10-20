В Нижнем Тагиле ночью неожиданно загорелся автомобиль Mazda

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Огонь тушили шесть человек. Пожар удалось устранить за две минуты. В результате возгорания у транспорта оказались повреждены салон и моторный отсек, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила.
В настоящее время по факту инцидента проводится проверка. По каким причинам и обстоятельствам произошло ЧП, станет известно позднее.
Напомним, 17 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле у ТЦ «ДЕПО» воспламенился легковой автомобиль. По предварительной версии, пожар мог случиться из-за аварийного состояния моторного отсека.