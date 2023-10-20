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В Нижнем Тагиле сгорел автомобиль Mazda

В Нижнем Тагиле ночью неожиданно загорелся автомобиль Mazda

20 октября 2023, 08:48
Фото: ОНД и ПР Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле сгорел автомобиль Mazda

В Нижнем Тагиле на улице Грибоедова загорелся автомобиль Mazda на площади 2 квадратных метра. Пожар произошел ночью 20 октября 2023 года.

Огонь тушили шесть человек. Пожар удалось устранить за две минуты. В результате возгорания у транспорта оказались повреждены салон и моторный отсек, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Фото: ОНД и ПР Нижний Тагил

В настоящее время по факту инцидента проводится проверка. По каким причинам и обстоятельствам произошло ЧП, станет известно позднее.

Напомним, 17 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле у ТЦ «ДЕПО» воспламенился легковой автомобиль. По предварительной версии, пожар мог случиться из-за аварийного состояния моторного отсека.

В Нижнем Тагиле вспыхнул автомобиль около ТЦ «ДЕПО»
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