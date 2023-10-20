В Нижнем Тагиле перекроют улицу на Красном Камне

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Так, автомобили не смогут двигаться на участке от Восточного проезда до улицы Волгоградской. Ограничения вводятся в связи с работами, которые будет проводить нижнетагильское муниципальное предприятие «Тагилэнерго».
Организация в срок до 24 октября должна установить дорожные знаки. Схема объезда уже согласована с управлением горхозяйством Нижнего Тагила. Копию постановления и схемы дорожного движения направят в ГИБДД. Контролировать исполнение документа будет начальник управления горхозяйством Андрей Лебедев.
Напомним, в Екатеринбурге изменили даты перекрытия дорожного движения на улице Боевых дружин.