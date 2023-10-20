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Published Сегодня, 13:12

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Updated Сегодня, 13:14

Нижнем Тагиле на четыре дня перекроют улицу Восточную

В Нижнем Тагиле перекроют улицу на Красном Камне

20 октября 2023, 13:12
Фото: 1MI

Нижнем Тагиле на четыре дня перекроют улицу Восточную

С 24 по 27 октября в Нижнем Тагиле закроют для движения транспорта часть улицы Восточной.

Так, автомобили не смогут двигаться на участке от Восточного проезда до улицы Волгоградской. Ограничения вводятся в связи с работами, которые будет проводить нижнетагильское муниципальное предприятие «Тагилэнерго».

Организация в срок до 24 октября должна установить дорожные знаки. Схема объезда уже согласована с управлением горхозяйством Нижнего Тагила. Копию постановления и схемы дорожного движения направят в ГИБДД. Контролировать исполнение документа будет начальник управления горхозяйством Андрей Лебедев.

Напомним, в Екатеринбурге изменили даты перекрытия дорожного движения на улице Боевых дружин.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Ремонт#Постановление#Восточная#Тагилэнерго#Евгения Сафина#Перекрытие дорог
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