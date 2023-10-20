В Нижнем Тагиле собака загрызла шпица и покусала девочку

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Женщину обязали оплатить моральный ущерб владелице шпица и ее дочери, а также возместить все затраты на усыпление собаки, получившей множественные травмы. В суд обратилась женщина, чья дочь и собака пострадали в том конфликте.
В суде хозяйка стаффов сообщала, что животные — это имущество, поэтому компенсации морального вреда здесь быть не может.
Изначально пострадавшая требовала выплатить 76 тысяч рублей — 20 тысяч за свои переживания и 50 — за вред дочери, еще в 6 тысяч расходы на ветеринара. Однако суд решил взыскать с женщины 51 тысячу рублей.
Ранее стая собак напала на дачников под Нижним Тагилом.