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Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Хозяйка собаки заплатила 50 тысяч за укус девочки в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле собака загрызла шпица и покусала девочку

20 октября 2023, 13:25
Фото: Midjourney

Хозяйка собаки заплатила 50 тысяч за укус девочки в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле хозяйка стаффордширского терьера, который загрыз шпица и укусил руку девочке в ноябре 2022 года, заплатила 51 тысячу рублей пострадавшей стороне.

Женщину обязали оплатить моральный ущерб владелице шпица и ее дочери, а также возместить все затраты на усыпление собаки, получившей множественные травмы. В суд обратилась женщина, чья дочь и собака пострадали в том конфликте.

В суде хозяйка стаффов сообщала, что животные — это имущество, поэтому компенсации морального вреда здесь быть не может.

Изначально пострадавшая требовала выплатить 76 тысяч рублей — 20 тысяч за свои переживания и 50 — за вред дочери, еще в 6 тысяч расходы на ветеринара. Однако суд решил взыскать с женщины 51 тысячу рублей.

Ранее стая собак напала на дачников под Нижним Тагилом.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Суд#Ветеринар#Собака#Конфликт#Вред#Моральный ущерб#Дарья Сорокина
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