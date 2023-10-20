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16-летний подросток в Нижнем Тагиле подрабатывал курьером у мошенников

В Нижнем Тагиле задержан 16-летний курьер мошенников

20 октября 2023, 04:37
Фото: Midjourney

16-летний подросток в Нижнем Тагиле подрабатывал курьером у мошенников

В Нижнем Тагиле задержали 16-летнего подростка из Невьянска, который подрабатывал у аферистов курьером и ездил забирать деньги у потерпевших.

Мошенники действовали по схеме «родственник попал в аварию». Молодой человек приезжал по адрес жертв и забирал у них деньги, после чего переводил их на счета аферистов, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

При этом, как рассказала одна из потерпевших, юноша представлялся сотрудником МВД. Известно, что общая сумма украденных денег — два миллиона рублей. По словам задержанного, данный заработок ему предложили в мессенджере. За проделанную работу он получал 2% от полученных денег.

Парень также рассказал, что он хотел заработать денег, поэтому согласился на предложение. Однако о том, как «работодатели» получают эти деньги, он не задумывался.

Напомним, в Екатеринбурге местная жительница отдала злоумышленникам более миллиона рублей.

Библиотекарь в Екатеринбурге отдала аферистам более миллиона рублей
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