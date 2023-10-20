В Нижнем Тагиле задержан 16-летний курьер мошенников

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:37
Мошенники действовали по схеме «родственник попал в аварию». Молодой человек приезжал по адрес жертв и забирал у них деньги, после чего переводил их на счета аферистов, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
При этом, как рассказала одна из потерпевших, юноша представлялся сотрудником МВД. Известно, что общая сумма украденных денег — два миллиона рублей. По словам задержанного, данный заработок ему предложили в мессенджере. За проделанную работу он получал 2% от полученных денег.
Парень также рассказал, что он хотел заработать денег, поэтому согласился на предложение. Однако о том, как «работодатели» получают эти деньги, он не задумывался.
Напомним, в Екатеринбурге местная жительница отдала злоумышленникам более миллиона рублей.