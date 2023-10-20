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Пропавшего на Урале пермяка не могут найти уже 3 месяца

«В рабство забрали»: Пропавшего на Урале пермяка не могут найти уже 3 месяца

20 октября 2023, 14:39
Фото: 1MI

Пропавшего на Урале пермяка не могут найти уже 3 месяца

Уже три месяца в столице Свердловской области идут поиски 24-летнего жителя Перми Артура Мехоношина. Парень пропал 20 июля, до сих пор его местонахождение остается неизвестным.

Мать Артура, Алла Зубахина живет в Кудымкаре. Последний раз она говорила с сыном по телефону 20 июля 2023 года. Молодой человек около года назад уехал из Пермского края на заработки в Екатеринбург. После отъезда, по словам женщины, Артур часто звонил и писал матери, обещал в скором времени вернуться с деньгами. Однако летом связь с ним прервалась.

Думаю, что Артура в рабство забрали. В любом случае, он точно в беде, — рассказала в интервью «КП-Екатеринбург» Алла Зубахина.

На заработки в Екатеринбург молодой человек поехал вместе с другом Денисом. По словам товарища, он занял Артуру 50 тысяч рублей чтобы решить проблемы. Какие именно — неизвестно, в разговоре парень не стал уточнять, для чего именно ему понадобился займ. После этого, связь с Метоношиным прервалась, последний раз в социальные сети он заходил 26 августа 2023 года.

Мать пропавшего обратилась в полицию и в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», но пока результатов нет. Женщина надеется, что Артура удастся найти и ее сын скоро вернется домой.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Артура Метоношина просим сообщить об этом в полицию либо в отряд «ЛизаАлерт».

Напомним, в Невьянске ищут 70-летнего пенсионера, который ушел в лес 18 октября и до сих пор не вернулся. Всем, кому известно о его местонахождении, просьба обращаться в полицию.

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