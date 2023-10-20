«В рабство забрали»: Пропавшего на Урале пермяка не могут найти уже 3 месяца

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Мать Артура, Алла Зубахина живет в Кудымкаре. Последний раз она говорила с сыном по телефону 20 июля 2023 года. Молодой человек около года назад уехал из Пермского края на заработки в Екатеринбург. После отъезда, по словам женщины, Артур часто звонил и писал матери, обещал в скором времени вернуться с деньгами. Однако летом связь с ним прервалась.
Думаю, что Артура в рабство забрали. В любом случае, он точно в беде, — рассказала в интервью «КП-Екатеринбург» Алла Зубахина.
На заработки в Екатеринбург молодой человек поехал вместе с другом Денисом. По словам товарища, он занял Артуру 50 тысяч рублей чтобы решить проблемы. Какие именно — неизвестно, в разговоре парень не стал уточнять, для чего именно ему понадобился займ. После этого, связь с Метоношиным прервалась, последний раз в социальные сети он заходил 26 августа 2023 года.
Мать пропавшего обратилась в полицию и в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», но пока результатов нет. Женщина надеется, что Артура удастся найти и ее сын скоро вернется домой.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Артура Метоношина просим сообщить об этом в полицию либо в отряд «ЛизаАлерт».
Напомним, в Невьянске ищут 70-летнего пенсионера, который ушел в лес 18 октября и до сих пор не вернулся. Всем, кому известно о его местонахождении, просьба обращаться в полицию.