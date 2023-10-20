«В рабство забрали»: Пропавшего на Урале пермяка не могут найти уже 3 месяца

На заработки в Екатеринбург молодой человек поехал вместе с другом Денисом. По словам товарища, он занял Артуру 50 тысяч рублей чтобы решить проблемы. Какие именно — неизвестно, в разговоре парень не стал уточнять, для чего именно ему понадобился займ. После этого, связь с Метоношиным прервалась, последний раз в социальные сети он заходил 26 августа 2023 года.