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В Екатеринбурге владельцы киосков требуют отставки вице-мэра

Владельцы киосков в Екатеринбурге требуют отставки вице-мэра Дмитрия Ноженко

20 октября 2023, 06:58
Фото: 1MI

В Екатеринбурге владельцы киосков требуют отставки вице-мэра

В Екатеринбурге предприниматели, владеющие некоторыми торговыми точками, потребовали отставки вице-мэра Дмитрия Ноженко. Открытое письмо они адресовали мэру Алексею Орлову.

Они создали движение «Союз нестационарных торговых объектов». На собрании в ТЦ «Европа» предприниматели подписали письмо к мэру Алексею Орлову, пишет «Уральский рабочий».

Передать его в администрацию хотят 23 октября. В письме они обращают внимание на ряд проблем, таких как сокращение мест размещения НТО, снижение числа выявляемых сносимых незаконных торговых объектов и других.

Также бизнесмены отметили снижение числа проводимых аукционов на право заключения договора на размещение НТО. Рассказали они и о переплате в бюджет Екатеринбурга 150 млн рублей за право работать в городе.

Кроме того, в обращении к Алексею Орлову они просят отставки его профильного заместителя Дмитрия Ноженко.

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#Бизнес#Письмо#Мэр#Предприниматели#Алексей Орлов#Киоски#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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