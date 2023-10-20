Владельцы киосков в Екатеринбурге требуют отставки вице-мэра Дмитрия Ноженко

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Они создали движение «Союз нестационарных торговых объектов». На собрании в ТЦ «Европа» предприниматели подписали письмо к мэру Алексею Орлову, пишет «Уральский рабочий».
Передать его в администрацию хотят 23 октября. В письме они обращают внимание на ряд проблем, таких как сокращение мест размещения НТО, снижение числа выявляемых сносимых незаконных торговых объектов и других.
Также бизнесмены отметили снижение числа проводимых аукционов на право заключения договора на размещение НТО. Рассказали они и о переплате в бюджет Екатеринбурга 150 млн рублей за право работать в городе.
Кроме того, в обращении к Алексею Орлову они просят отставки его профильного заместителя Дмитрия Ноженко.