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Мальчик пострадал в ДТП в Екатеринбурге

Водитель сбил 11-летнего ребенка и скрылся с места ДТП в Екатеринбурге

20 октября 2023, 03:23
Фото: 1MI

Мальчик пострадал в ДТП в Екатеринбурге

В Екатеринбурге автомобилист сбил 11-летнего мальчика, который шел на нерегулируемом пешеходном переходе. Авария случилась 15 октября 2023 года.

В тот момент, когда мальчик шел по пешеходному переходу, на него совершил наезд водитель машины. После этого автовладелец скрылся с места ЧП, рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Пострадавший самостоятельно обратился в больницу. В ГИБДД выясняют личность водителя и его нынешнее местонахождение.

Видео: ГИБДД Екатеринбурга

Напомним, 12 октября 2023 года в Екатеринбурге женщина, управлявшая автомобилем, сбила девятилетнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.

Ребенка отвезли в больницу с полученными травмами. Женщине грозит штраф, арест на 15 суток или лишение прав на вождение.

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