Водитель сбил 11-летнего ребенка и скрылся с места ДТП в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
В тот момент, когда мальчик шел по пешеходному переходу, на него совершил наезд водитель машины. После этого автовладелец скрылся с места ЧП, рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.
Пострадавший самостоятельно обратился в больницу. В ГИБДД выясняют личность водителя и его нынешнее местонахождение.
Напомним, 12 октября 2023 года в Екатеринбурге женщина, управлявшая автомобилем, сбила девятилетнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.
Ребенка отвезли в больницу с полученными травмами. Женщине грозит штраф, арест на 15 суток или лишение прав на вождение.