Воробьев: С первым заммэра китайского города Чунцин обсудили планы по сотрудничеству

Он отметил, что в марте этого года председатель Китая Си Цзиньпин посетил Россию, и главы государств достигли договоренностей по укреплению двустороннего сотрудничества. Чунцин тоже стремится укреплять связи с Российской Федерацией во всех областях, включая энергетику, торговлю и транспорт. В городе действует более 20 автомобильных предприятий и более тысячи компаний, занимающихся производством автозапчастей. В городе большой рынок промышленной продукции и автозапчастей, которые могут быть экспортированы за рубеж.