Воробьев: С первым заммэра китайского города Чунцин обсудили планы по сотрудничеству

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Как сообщает издание riamo.ru, в ходе встречи Андрей Воробьев подчеркнул особые отношения между Россией и Китаем, с его лидером Си Цзиньпином, о которых всегда говорит президент России Владимир Путин, и выразил намерение Московской области вносить свой вклад в эти отношения и взаимодействие между странами.
Воробьев отметил активный рост китайской автомобильной промышленности, в связи с чем встает логичный вопрос о локализации производства. Поэтому в рамках поездки были запланированы встречи с крупными автомобильными производителями Китая. Губернатор отметил, что многие европейские компании покинули российский рынок, и это отличная возможность для китайских производителей выйти на привлекательный рынок.
Чунцин является крупнейшим городом Китая и мира по численности населения (около 33 миллионов человек) и по территории. Чен Мингбо отметил, что город играет важную роль в развитии промышленности всей страны и в нем представлены практически все отрасли, включая передовые (создание новых источников энергии, технологии высокоскоростной передачи данных).
Он отметил, что в марте этого года председатель Китая Си Цзиньпин посетил Россию, и главы государств достигли договоренностей по укреплению двустороннего сотрудничества. Чунцин тоже стремится укреплять связи с Российской Федерацией во всех областях, включая энергетику, торговлю и транспорт. В городе действует более 20 автомобильных предприятий и более тысячи компаний, занимающихся производством автозапчастей. В городе большой рынок промышленной продукции и автозапчастей, которые могут быть экспортированы за рубеж.
Кроме того, в рамках встречи Андрей Воробьев отметил, что для Российской Федерации и региона в частности важны партнерские отношения в отрасли образования и обмен практиками.
«Мы благодарны Китаю за его последовательную политику и возможность сотрудничать в разных сферах деятельности, не только в экономике. Буквально месяц назад представители ведущих школ Московской области имели возможность посетить школы и университеты Китая, знакомясь с нюансами, современными методиками образования. И такое сотрудничество в этой сфере также важно», — добавил глава Подмосковья.
По словам Воробьева, сейчас в области наиболее востребованные языки китайский и английский. При этом в КНР изучают русский язык, и регион заинтересован в обмене такими программами.
В ходе встречи Андрей Воробьев и Чен Мингбо пришли к договоренности об участии педагогов из КНР в преподавании китайского языка в школах Московской области.