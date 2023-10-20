Женщина в Екатеринбурге отдала «врачу» и «следователю» 635 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Женщине позвонила неизвестная и, назвавшись сотрудником больницы, сказала, что ее дочь попала в аварию и теперь она нуждается в лечении, на которое необходимо 500 тысяч рублей. Далее с екатеринбурженкой связался лжеследователь и сообщил, что скоро к ней приедет его курьер и заберет деньги, рассказали в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.
После того, как у горожанки побывал курьер, ей снова позвонила неизвестная и сообщила, что ей нужны еще 135 тысяч. Женщине показалось, что с ней разговаривает ее дочь. Курьер приехал снова и забрал у нее вышеназванную сумму. После того, как к потерпевшей приехала ее дочь, она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.
Напомним, в Нижнем Тагиле задержали 16-летнего молодого человека, который подрабатывал курьером у мошенников. Всего он забрал у обманутых горожан два миллиона рублей.