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Мошенники забрали у жительницы Екатеринбурга 635 тысяч рублей

Женщина в Екатеринбурге отдала «врачу» и «следователю» 635 тысяч рублей

20 октября 2023, 07:07
Фото: 1MI

Мошенники забрали у жительницы Екатеринбурга 635 тысяч рублей

Жительница Екатеринбурга отдала аферистам 635 тысяч рублей, думая, что помогает дочери в лечении.

Женщине позвонила неизвестная и, назвавшись сотрудником больницы, сказала, что ее дочь попала в аварию и теперь она нуждается в лечении, на которое необходимо 500 тысяч рублей. Далее с екатеринбурженкой связался лжеследователь и сообщил, что скоро к ней приедет его курьер и заберет деньги, рассказали в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.

После того, как у горожанки побывал курьер, ей снова позвонила неизвестная и сообщила, что ей нужны еще 135 тысяч. Женщине показалось, что с ней разговаривает ее дочь. Курьер приехал снова и забрал у нее вышеназванную сумму. После того, как к потерпевшей приехала ее дочь, она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Напомним, в Нижнем Тагиле задержали 16-летнего молодого человека, который подрабатывал курьером у мошенников. Всего он забрал у обманутых горожан два миллиона рублей.

В Нижнем Тагиле задержан 16-летний курьер мошенников
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