Женщина в Екатеринбурге отдала «врачу» и «следователю» 635 тысяч рублей

После того, как у горожанки побывал курьер, ей снова позвонила неизвестная и сообщила, что ей нужны еще 135 тысяч. Женщине показалось, что с ней разговаривает ее дочь. Курьер приехал снова и забрал у нее вышеназванную сумму. После того, как к потерпевшей приехала ее дочь, она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.