Жилой дом и баня сгорели в Новой Ляле

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:37
К месту происшествия приехали 10 спасателей. Через несколько минут огонь удалось локализовать. В результате пожара сгорели дом и баня, расположенные на участке, рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Специалисты проводили проливку и разбирали конструкции, пострадавшие в огне. По какой причине и при каких обстоятельствах произошло ЧП, не сообщается.
Напомним, 4 октября 2023 года в саду «Дружба» в Верхней Пышме загорелся частный дом. Приехавшие пожарные быстро устранили пламя. В пожаре пострадала внутренняя отделка жилища.