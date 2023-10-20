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В частном доме в Новой Ляле вспыхнул пожар

Жилой дом и баня сгорели в Новой Ляле

20 октября 2023, 06:37
Фото: МЧС по Свердловской области

В частном доме в Новой Ляле вспыхнул пожар

В Новой Ляле разгорелся огонь в частном доме. Площадь возгорания — 51 квадратный метр. Происшествие случилось ночью 20 октября 2023 года.

К месту происшествия приехали 10 спасателей. Через несколько минут огонь удалось локализовать. В результате пожара сгорели дом и баня, расположенные на участке, рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Специалисты проводили проливку и разбирали конструкции, пострадавшие в огне. По какой причине и при каких обстоятельствах произошло ЧП, не сообщается.

Напомним, 4 октября 2023 года в саду «Дружба» в Верхней Пышме загорелся частный дом. Приехавшие пожарные быстро устранили пламя. В пожаре пострадала внутренняя отделка жилища.

В Верхней Пышме случился пожар в жилом доме в саду «Дружба»
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