Жителей Каменска-Уральского призвали помочь с поисками 46-летнего мужчины

В день исчезновения Анатолий был одет в зеленый камуфляжный костюм, черные кроссовки с оранжевыми полосами на подошве и черную кепку. Всех, кому что-либо известно о пропаже свердловчанина, просят передать информацию по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.