Жителей Каменска-Уральского призвали помочь с поисками 46-летнего мужчины

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
В объявлении о пропаже мужчины от волонтеров «Лиза Алерт» приводятся его особые приметы: рост 178 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы и серо-голубые глаза.
В день исчезновения Анатолий был одет в зеленый камуфляжный костюм, черные кроссовки с оранжевыми полосами на подошве и черную кепку. Всех, кому что-либо известно о пропаже свердловчанина, просят передать информацию по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.
Ранее сообщалось, что в Невьянске пенсионер ушел в лес и не вернулся.