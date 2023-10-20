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46-летний Анатолий Еремин исчез в Каменске-Уральском

Жителей Каменска-Уральского призвали помочь с поисками 46-летнего мужчины

20 октября 2023, 10:26
Фото: 1MI

46-летний Анатолий Еремин исчез в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском второй день ведутся поиски 46-летнего Анатолия Еремина, чье местонахождение неизвестно с 19 октября.

В объявлении о пропаже мужчины от волонтеров «Лиза Алерт» приводятся его особые приметы: рост 178 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы и серо-голубые глаза.

В день исчезновения Анатолий был одет в зеленый камуфляжный костюм, черные кроссовки с оранжевыми полосами на подошве и черную кепку. Всех, кому что-либо известно о пропаже свердловчанина, просят передать информацию по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее сообщалось, что в Невьянске пенсионер ушел в лес и не вернулся.

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#Происшествия#Каменск-Уральский#Волонтеры#Пропавшие без вести#Пропавший#Пропавшие#Поиск человека#Григорий Орлов
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