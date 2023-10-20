Жителя Урала обвиняют в нападении на девушек

Два нападения были совершены 7 октября в одном районе Перми. По словам пострадавших, мужчина подходил, поставлял к горлу нож и начинал домогаться. На одну из жертв напали, во время прогулки с друзьями, когда она отошла поговорить по телефону. Обе девушки смогли спастись.