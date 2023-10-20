Жителя Урала обвиняют в нападении на девушек

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Два нападения были совершены 7 октября в одном районе Перми. По словам пострадавших, мужчина подходил, поставлял к горлу нож и начинал домогаться. На одну из жертв напали, во время прогулки с друзьями, когда она отошла поговорить по телефону. Обе девушки смогли спастись.
Третий инцидент произошел в ночь на 15 октября. Мужчина схватил за волосы 18-летнюю прохожую, повалил на землю и начал душить, угрожая убить жертву, если та будет сопротивляться. Маньяка удалось спугнуть жителям ближайшего дома, девушке удалось вырваться, пишет Ural Mash.
Главный подозреваемый в этом деле — 45-летний житель Свердловской области Евгений А., который находится в федеральном розыске.
Его рост около 175 сантиметров, одет в синюю робу со светоотражающими полосами.
Всем, кто располагает информацией о подозреваемом, необходимо обратиться в полицию.
Напомним, что в Екатеринбурге насильник и убийца 7-летней девочки попытался смягчить свое наказание. Однако суд оставил приговор без изменений. Мужчина осужден на 19 лет и 11 месяцев в 2005 году и продолжит отбывать наказание в колонии строгого режима.