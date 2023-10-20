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Updated Сегодня, 11:15

Мужчину из Свердловской области подозревают в нападении на девушек в Перми

Жителя Урала обвиняют в нападении на девушек

20 октября 2023, 11:13
Фото: 1MI

Мужчину из Свердловской области подозревают в нападении на девушек в Перми

В Перми появился маньяк, который охотится на девушек. В данный момент известно о трех случаях нападения. Главный подозреваемый — уроженец Свердловской области.

Два нападения были совершены 7 октября в одном районе Перми. По словам пострадавших, мужчина подходил, поставлял к горлу нож и начинал домогаться. На одну из жертв напали, во время прогулки с друзьями, когда она отошла поговорить по телефону. Обе девушки смогли спастись.

Третий инцидент произошел в ночь на 15 октября. Мужчина схватил за волосы 18-летнюю прохожую, повалил на землю и начал душить, угрожая убить жертву, если та будет сопротивляться. Маньяка удалось спугнуть жителям ближайшего дома, девушке удалось вырваться, пишет Ural Mash.

Главный подозреваемый в этом деле — 45-летний житель Свердловской области Евгений А., который находится в федеральном розыске.

Его рост около 175 сантиметров, одет в синюю робу со светоотражающими полосами.

Всем, кто располагает информацией о подозреваемом, необходимо обратиться в полицию.

Напомним, что в Екатеринбурге насильник и убийца 7-летней девочки попытался смягчить свое наказание. Однако суд оставил приговор без изменений. Мужчина осужден на 19 лет и 11 месяцев в 2005 году и продолжит отбывать наказание в колонии строгого режима.

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#Общество#Происшествия#Свердловская область#Уголовное дело#Криминал#18+#Инцидент#Артур Муравьев
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