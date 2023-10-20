Жителю Березовского грозит пожизненное за убийство 2-летней падчерицы из-за плача

Трагедия произошла в мае 2023 года. По версии следствия, обвиняемый остался наедине с девочкой, когда ее мама ушла на работу уборщицей, и когда малышка стала плакать, он задушил ее ладонью. А когда ребенок скончался, вызвал скорую помощь.