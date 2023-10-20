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СК завершил расследование дела об убийстве двухлетней девочки в Березовском

Жителю Березовского грозит пожизненное за убийство 2-летней падчерицы из-за плача

20 октября 2023, 09:52
Фото: 1MI

СК завершил расследование дела об убийстве двухлетней девочки в Березовском

В Свердловской области следователи завершили расследования громкого дела об убийстве 25-летним жителем Березовского Романом Крыловым двухлетней падчерицы.

Трагедия произошла в мае 2023 года. По версии следствия, обвиняемый остался наедине с девочкой, когда ее мама ушла на работу уборщицей, и когда малышка стала плакать, он задушил ее ладонью. А когда ребенок скончался, вызвал скорую помощь.

После задержания свердловчанин во всем признался. По обвинению в убийстве малолетнего (п. в ч. 2 ст. 105 УК)фигуранту грозит пожизненное лишение свободы, сообщили в областном управлении СК.

Ранее сообщалось, что насильник и убийца 7-летней девочки в Екатеринбурге счел свое наказание несправедливым.

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#Происшествия#Уголовное дело#Убийство#Криминал#Березовский#Следствие#Убийство ребенка#Григорий Орлов
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