Жителю Березовского грозит пожизненное за убийство 2-летней падчерицы из-за плача

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Трагедия произошла в мае 2023 года. По версии следствия, обвиняемый остался наедине с девочкой, когда ее мама ушла на работу уборщицей, и когда малышка стала плакать, он задушил ее ладонью. А когда ребенок скончался, вызвал скорую помощь.
После задержания свердловчанин во всем признался. По обвинению в убийстве малолетнего (п. в ч. 2 ст. 105 УК)фигуранту грозит пожизненное лишение свободы, сообщили в областном управлении СК.
Ранее сообщалось, что насильник и убийца 7-летней девочки в Екатеринбурге счел свое наказание несправедливым.