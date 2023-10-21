Газ вернулся в квартиры 20 тысяч жителей Нижнего Тагила после аварии

Напомним, авария на газопроводе в Нижнем Тагиле произошла утром 21 октября. В результате без газа остались около 20 тысяч жителей в 253 домах в центре города. Между тем, директор подрядной организации «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко заявил, что работы на газопроводе проводит субподрядчик. УСМ сейчас занимается ремонтом улицы Октябрьской революции.