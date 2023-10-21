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В Нижнем Тагиле оперативно устранили аварию на газопроводе

Газ вернулся в квартиры 20 тысяч жителей Нижнего Тагила после аварии

21 октября 2023, 12:40
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле оперативно устранили аварию на газопроводе

Аварию на газопроводе, которая 21 октября произошла в Нижнем Тагиле из-за ремонтных работ на перекрестке Октябрьской революции и улицы Ленина, оперативно устранили.

По данным мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, полного отключения потребителей от газоснабжения потребителей удалось избежать.

До момента устранения аварии было снижено давление газа в центре города. Сейчас газоснабжение восстановлено в полном объеме, — написал градоначальник в соцсетях около 16.30.

Между тем, прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила начала проверку по факту аварии.

Прокуратура даст правовую оценку соблюдению законодательства о бесперебойном снабжении граждан коммунальными ресурсами, а также соблюдению законодательства при проведении земляных работ, — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, авария на газопроводе в Нижнем Тагиле произошла утром 21 октября. В результате без газа остались около 20 тысяч жителей в 253 домах в центре города. Между тем, директор подрядной организации «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко заявил, что работы на газопроводе проводит субподрядчик. УСМ сейчас занимается ремонтом улицы Октябрьской революции.

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