Газ вернулся в квартиры 20 тысяч жителей Нижнего Тагила после аварии

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
По данным мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, полного отключения потребителей от газоснабжения потребителей удалось избежать.
До момента устранения аварии было снижено давление газа в центре города. Сейчас газоснабжение восстановлено в полном объеме, — написал градоначальник в соцсетях около 16.30.
Между тем, прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила начала проверку по факту аварии.
Прокуратура даст правовую оценку соблюдению законодательства о бесперебойном снабжении граждан коммунальными ресурсами, а также соблюдению законодательства при проведении земляных работ, — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Напомним, авария на газопроводе в Нижнем Тагиле произошла утром 21 октября. В результате без газа остались около 20 тысяч жителей в 253 домах в центре города. Между тем, директор подрядной организации «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко заявил, что работы на газопроводе проводит субподрядчик. УСМ сейчас занимается ремонтом улицы Октябрьской революции.