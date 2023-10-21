Груминг собак: важность и основные принципы ухода за шерстью и внешним видом

Кроме того, груминг может быть приятным и спокойным процессом, который укрепляет связь между собакой и ее владельцем. Важно помнить, что каждая порода собаки имеет свои особенности, и для некоторых из них может потребоваться более интенсивный уход и специализированные процедуры груминга.