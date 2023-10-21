Мокрый снег и минусовые температуры: похолодание ждет Нижний Тагил в будние дни

В четверг и пятницу, 26 и 27 октября, станет еще холоднее. Днем воздух будет прогреваться до -3 градусов, а ночью — до -5 градусов. Также в Нижнем Тагиле в эти дни ожидаются осадки в виде мокрого снега и северный ветер.