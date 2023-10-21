tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Снег и заморозки прогнозируются в Нижнем Тагиле

Мокрый снег и минусовые температуры: похолодание ждет Нижний Тагил в будние дни

21 октября 2023, 12:07
Фото: 1MI

Снег и заморозки прогнозируются в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле, согласно прогнозам синоптиков, с 23 по 27 января ожидаются минусовые температуры и мокрый снег.

В понедельник, 23 октября, днем воздух прогреется до +1 градуса, а ночью похолодает до -2 градусов. Будет пасмурно, но без осадков. Ветер западный, с порывами до 10 метров в секунду.

Во вторник, 24 октября, погода существенно не изменится. Среднесуточная температура составит ноль градусов. Ветер сменится на северный, однако его скорость уменьшится до пяти метров в секунду. Также метеорологи обещают небольшой мокрый снег.

С 25 октября, со среды, температура воздуха начнет постепенно снижаться. Ночью столбики термометров опустятся уже до -4 градусов. Порывы северного ветра будут умеренными, до шести метров в секунду.

В четверг и пятницу, 26 и 27 октября, станет еще холоднее. Днем воздух будет прогреваться до -3 градусов, а ночью — до -5 градусов. Также в Нижнем Тагиле в эти дни ожидаются осадки в виде мокрого снега и северный ветер.

Дождь и мокрый снег накроют Свердловскую область
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловскую область придут заморозки и мокрый снег до -1 градусаМетеорологи предупреждают жителей Свердловской области о пожарах и заморозках
#Нижний Тагил#Снег#Погода#Прогноз#Холод#Синоптики#Заморозки#Природа#Осень#Евгения Сафина
Подпишитесь
Убийство поневоле или самоуверенность: нужно ли забирать права у пожилых водителей?
Вчера, 15:00
Минимум 100 тысяч: тагильчане высказались о зарплате мужчин
19 октября, 08:43
В Нижнем Тагиле камеры начнут ловить водителей-нарушителей у пешеходных переходов
Вчера, 09:32
Свердловская область вошла в топ-7 регионов по уровню мошенничества
Вчера, 11:38
Фекалии на стенах и ужасный запах: жительница Тагила держит 20 собак в квартире
18 октября, 11:14
Запретные грибы: за сбор каких видов в Свердловской области можно сесть в тюрьму
19 октября, 13:01