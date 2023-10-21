Мокрый снег и минусовые температуры: похолодание ждет Нижний Тагил в будние дни

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В понедельник, 23 октября, днем воздух прогреется до +1 градуса, а ночью похолодает до -2 градусов. Будет пасмурно, но без осадков. Ветер западный, с порывами до 10 метров в секунду.
Во вторник, 24 октября, погода существенно не изменится. Среднесуточная температура составит ноль градусов. Ветер сменится на северный, однако его скорость уменьшится до пяти метров в секунду. Также метеорологи обещают небольшой мокрый снег.
С 25 октября, со среды, температура воздуха начнет постепенно снижаться. Ночью столбики термометров опустятся уже до -4 градусов. Порывы северного ветра будут умеренными, до шести метров в секунду.
В четверг и пятницу, 26 и 27 октября, станет еще холоднее. Днем воздух будет прогреваться до -3 градусов, а ночью — до -5 градусов. Также в Нижнем Тагиле в эти дни ожидаются осадки в виде мокрого снега и северный ветер.