Педагог с глобусом: первый памятник учителю появился в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В самом образовательном учреждении отметили, что скульптура — это собирательный образ. Учительница стоит на пьедестале, на котором высечены слова «знание», «опыт» и «мудрость».
Автором памятника является Игорь Акимов. На праздничной церемонии открытия присутствовали ветераны педагогического труда, руководители образовательных учреждений, представители администрации города, Управления образования.
Также администрация школы планирует в дальнейшем установить рядом школьную доску с именами известных учителей и учеников. Также там появится фотозона, сообщили в соцсетях образовательной организации.