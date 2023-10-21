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Published Сегодня, 11:03

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Updated Сегодня, 11:05

Первый в Свердловской области памятник учителю открыт в Верхней Пышме

Педагог с глобусом: первый памятник учителю появился в Свердловской области

21 октября 2023, 11:03
Фото: МАОУ "СОШ №1" ВКонтакте

Первый в Свердловской области памятник учителю открыт в Верхней Пышме

Бронзовая скульптура учительницы, которая держит руку над глобусом, установили в Верхней Пышме возле старейшей школы №1. Это первый подобный памятник в Свердловской области.

В самом образовательном учреждении отметили, что скульптура — это собирательный образ. Учительница стоит на пьедестале, на котором высечены слова «знание», «опыт» и «мудрость».

Автором памятника является Игорь Акимов. На праздничной церемонии открытия присутствовали ветераны педагогического труда, руководители образовательных учреждений, представители администрации города, Управления образования.

Также администрация школы планирует в дальнейшем установить рядом школьную доску с именами известных учителей и учеников. Также там появится фотозона, сообщили в соцсетях образовательной организации.

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#Общество#Школа#Верхняя Пышма#Скульптура#Памятник#Глобус#Евгения Сафина#Учительница
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