«Ситуация на контроле»: 20 тысяч жителей Тагила остались без газа из-за аварии

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
К жителям города в соцсетях обратился мэр Владислав Пинаев. По данным градоначальника, при проведении работ на перекрестке Октябрьской революции и улицы Ленина, где работают компании «Уралстроймонтаж» и «Газстрой», был поврежден газопровод высокого давления. На данный момент на месте находятся специалисты управления горхозяйством и СЗГХ.
Днем 21 октября газа нет у 20 тысяч потребителей в 253 многоквартирных домах на улицах Карла Маркса, Ленина, Октябрьской революции, Строителей, Горошникова, Садовая, Мира, Газетная, Первомайская, Ломоносова и Пархоменко.
Держу ситуацию на контроле. По мере производства работ буду вас информировать, — написал Владислав Пинаев.
По его словам, специалисты работают и делают все возможное, чтобы восстановить подачу газа в ближайшее время.
Важно: необходимо перекрыть в квартирах газовые краны до момента прихода работников газовой службы, — отметил мэр.
Директор УСМ в комментарии к посту пояснил, что работы ведутся субподрядчиком.
Работы проводит по отдельному контракту другая организация, — написал Алексей Голященко.