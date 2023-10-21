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В Нижнем Тагиле 253 дома остались без газа из-за коммунальной аварии

«Ситуация на контроле»: 20 тысяч жителей Тагила остались без газа из-за аварии

21 октября 2023, 08:51
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле 253 дома остались без газа из-за коммунальной аварии

Утром 21 октября в Нижнем Тагиле на газовых сетях при проведении работ произошла авария. Из-за этого 253 дома в центре города остались без подачи газа.

К жителям города в соцсетях обратился мэр Владислав Пинаев. По данным градоначальника, при проведении работ на перекрестке Октябрьской революции и улицы Ленина, где работают компании «Уралстроймонтаж» и «Газстрой», был поврежден газопровод высокого давления. На данный момент на месте находятся специалисты управления горхозяйством и СЗГХ.

Днем 21 октября газа нет у 20 тысяч потребителей в 253 многоквартирных домах на улицах Карла Маркса, Ленина, Октябрьской революции, Строителей, Горошникова, Садовая, Мира, Газетная, Первомайская, Ломоносова и Пархоменко.

Держу ситуацию на контроле. По мере производства работ буду вас информировать, — написал Владислав Пинаев.

По его словам, специалисты работают и делают все возможное, чтобы восстановить подачу газа в ближайшее время.

Важно: необходимо перекрыть в квартирах газовые краны до момента прихода работников газовой службы, — отметил мэр.

Директор УСМ в комментарии к посту пояснил, что работы ведутся субподрядчиком.

Работы проводит по отдельному контракту другая организация, — написал Алексей Голященко.
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#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Природный газ#Квартиры#Центр#Коммунальная авария#Отключение#Евгения Сафина
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