«Ситуация на контроле»: 20 тысяч жителей Тагила остались без газа из-за аварии

К жителям города в соцсетях обратился мэр Владислав Пинаев. По данным градоначальника, при проведении работ на перекрестке Октябрьской революции и улицы Ленина, где работают компании «Уралстроймонтаж» и «Газстрой», был поврежден газопровод высокого давления. На данный момент на месте находятся специалисты управления горхозяйством и СЗГХ.