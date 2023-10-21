Современные поликлиники

Внедрение системы электронных медицинских записей является одним из первостепенных шагов. Она упрощает доступ к информации о пациентах, позволяет быстро обмениваться данными между врачами и снижает риск ошибок при записи. Как ее организовать? Это можно сделать через программное обеспечение от компании УСУ. В программе можно вести электронные записи и истории болезней пациентов. Можно организовать централизованный учет данных и обеспечить доступ для заинтересованных лиц. Доступ у информации можно разграничить для сотрудников поликлиники исходя из их профессиональных обязанностей.