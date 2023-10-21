Уже убегал: подросток в очках пропал по пути из школы в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В правоохранительных органах сообщили, что Никита ранее уже уходил из дома. На его розыск ориентирован весь состав полиции Екатеринбурга.
В школу пропавший ушел в темно-коричновых брюках, черных кроссовках с серыми вставками, а также синей куртке с бело-красными полосами. Рост школьника составляет 160 сантиметров, он худощавый, с темными волосами и карими глазами. Носит очки.
Всех, кто может сообщить о местонахождении Никиты Небытова или знает какую-либо информацию о нем, просят сообщить по телефонам 8 (343) 356-42-03, 261-14-00 или 02. Также можно обратиться к волонтерам поискового отряда «Прорыв».