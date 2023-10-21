Уже убегал: подросток в очках пропал по пути из школы в Екатеринбурге

Всех, кто может сообщить о местонахождении Никиты Небытова или знает какую-либо информацию о нем, просят сообщить по телефонам 8 (343) 356-42-03, 261-14-00 или 02. Также можно обратиться к волонтерам поискового отряда «Прорыв».