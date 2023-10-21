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В Екатеринбурге пропал 15-летний подросток в очках

Уже убегал: подросток в очках пропал по пути из школы в Екатеринбурге

21 октября 2023, 08:03
Фото: 1MI

В Екатеринбурге пропал 15-летний подросток в очках

Полиция и волонтеры разыскивают 15-летнего Никиту Небытова из Екатеринбурга. 20 октября подросток не вернулся домой из школы.

В правоохранительных органах сообщили, что Никита ранее уже уходил из дома. На его розыск ориентирован весь состав полиции Екатеринбурга.

В школу пропавший ушел в темно-коричновых брюках, черных кроссовках с серыми вставками, а также синей куртке с бело-красными полосами. Рост школьника составляет 160 сантиметров, он худощавый, с темными волосами и карими глазами. Носит очки.

Фото: ДПСО "Прорыв"

Всех, кто может сообщить о местонахождении Никиты Небытова или знает какую-либо информацию о нем, просят сообщить по телефонам 8 (343) 356-42-03, 261-14-00 или 02. Также можно обратиться к волонтерам поискового отряда «Прорыв».

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#Происшествия#Полиция#Розыск#Волонтеры#Школьник#Пропал#Несовершеннолетний#Екатеринбург#Подросток#Евгения Сафина
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