В Екатеринбурге 17-летний водитель в реанимации после ДТП. Пятеро друзей травмированы

Но юноша все равно сел за руль. Он ехал со стороны улицы Щербакова в сторону улицы Самолетной. В это время с прилегающей территории выезжал водитель Kia Rio. Именно в эту иномарку и врезался несовершеннолетний. Затем он въехал в бордюрный камень.