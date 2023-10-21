В Екатеринбурге 17-летний водитель в реанимации после ДТП. Пятеро друзей травмированы

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Авария произошла около полуночи 21 октября около дома № 61 на улице Щербакова. Предварительно установлено, что ВАЗ 2109 был зарегистрирован на молодого человека, жителя Екатеринбурга. Родители не разрешали ему водить машину до получения прав, однако ключи хранили в открытом доступе.
Но юноша все равно сел за руль. Он ехал со стороны улицы Щербакова в сторону улицы Самолетной. В это время с прилегающей территории выезжал водитель Kia Rio. Именно в эту иномарку и врезался несовершеннолетний. Затем он въехал в бордюрный камень.
Сейчас нарушитель находится в реанимации. Помимо него травмы получили еще пятеро 18-летних пассажиров. Все они доставлены в больницы, где врачи им оказывают необходимую помощь.
Родителям несовершеннолетнего водителя грозит штраф за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Информация о ДТП уже направлена в ПДН.
Также сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что 46-летний водитель иномарки получил права 25 лет назад. За время вождения привлекался за нарушения ПДД два раза. В момент аварии он был трезв. Наличие алкоголя в крови подростка установят в больнице. По факту ДТП будет проведено расследование, для выяснения всех обстоятельств произошедшего.