В Екатеринбурге женщина за рулем иномарки сбила подростка на пешеходном переходе

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Авария произошла около 19.00 напротив дома № 56 на улице Чайковского. Прибывшие на место ДТП полицейские предварительно установили, что 48-летняя женщина за рулем Honda Jazz наехала на регулируемом пешеходном переходе на 14-летнего школьника.
Подросток был доставлен в больницу с ушибом локтя. Там ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Выяснилось, что водитель получила права 12 лет назад. В момент аварии она была трезва, как показала проведенная экспертиза. За время вождения за нарушение ПДД привлекалась два раза.
Сейчас по факту инцидента проводится проверка. Предстоит установить, на какой сигнал светофора двигались участники ДТП.