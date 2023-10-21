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Подросток попал в больницу после ДТП в Екатеринбурге

В Екатеринбурге женщина за рулем иномарки сбила подростка на пешеходном переходе

21 октября 2023, 06:38
Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Подросток попал в больницу после ДТП в Екатеринбурге

20 октября в Екатеринбурге на улице Циолковского водитель Honda Jazz сбила 14-летнего подростка на регулируемом пешеходном переходе.

Авария произошла около 19.00 напротив дома № 56 на улице Чайковского. Прибывшие на место ДТП полицейские предварительно установили, что 48-летняя женщина за рулем Honda Jazz наехала на регулируемом пешеходном переходе на 14-летнего школьника.

Подросток был доставлен в больницу с ушибом локтя. Там ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Выяснилось, что водитель получила права 12 лет назад. В момент аварии она была трезва, как показала проведенная экспертиза. За время вождения за нарушение ПДД привлекалась два раза.

Сейчас по факту инцидента проводится проверка. Предстоит установить, на какой сигнал светофора двигались участники ДТП.

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#Ребенок#ДТП#ГИБДД#Полиция#Автомобиль#Пешеход#Госпитализация#Травмы#Екатеринбург#Евгения Сафина
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