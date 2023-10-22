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59-летний мужчина со шрамом на животе пропал в Нижнем Тагиле

59-летний мужчина со шрамом на животе пропал в Нижнем Тагиле. Ему нужна помощь

22 октября 2023, 09:13
Фото: 1MI

59-летний мужчина со шрамом на животе пропал в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 13 октября пропал 59-летний Олег Николаев. Мужчина вышел из дома на улице Пихтовая, 10 и больше его никто не видел.

Пропавший нуждается в медицинской помощи, отметили в поисковом отряде «Феникс». Мужчина имеет рост примерно 175-178 сантиметров. У него плотно телосложение. Волосы у него седые. Среди особых примет — шрам на животе.

Фото: Поисковой отряд "Феникс"

В МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru сообщили, что к ним уже поступило заявление о пропавшем мужчине. Его розыском занимаются сотрудники ОП №17.

Отрабатываются все неизвестные, поступившие в медучреждения. Также устанавливается круг лиц, которые владеют информацией о его местонахождении, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, 21 октября в Екатеринбурге была найдена пропавшая почти полгода назад Анастасия Веревкина. 38-летняя женщина долгое время не выходила на связь. Однако 13 октября написала мужу сообщение.

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