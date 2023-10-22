«Чудом выжил». В Свердловской области жестоко избили многодетного отца с гемофилией

Все случилось 8 июля 2023 года. В тот день Евгений поехал с другом в поселок Ребристый для покупки сабвуфера. Когда они прибыли к нужной остановке, то Евгений увидел, что продавец ругается с другим мужчиной, а затем между ними началась драка.