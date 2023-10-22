«Чудом выжил». В Свердловской области жестоко избили многодетного отца с гемофилией

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Все случилось 8 июля 2023 года. В тот день Евгений поехал с другом в поселок Ребристый для покупки сабвуфера. Когда они прибыли к нужной остановке, то Евгений увидел, что продавец ругается с другим мужчиной, а затем между ними началась драка.
Продавец включил музыку, это не понравилось покупателю. По словам Евгения, друг вышел узнать причину конфликта. После подошли еще двое мужчин. В результате началась драка. На самого жителя Невьянска напали двое мужчин. Он упал на землю. Евгений говорит, что предупреждал, что драться ему нельзя, но его продолжали избивать.
После драки у Евгения диагностированы два перелома ног и гематома на лице. Ему была проведена операция. Кроме того, у пострадавшего было внутреннее кровотечение. Медики сообщили ему, что восстановление займет 1,5 года.
Врачи сказали, что я чудом выжил! Для меня волонтеры искали по всей области препарат, который нам больным с гемофилией дают на год. Таких у нас в области живет 300 человек. И у них пришлось просить коробку-другую для меня, — объясняет Евгений.
Он отметил, что год ему теперь придется ходить на костылях, так как кости срастаются плохо и нарушено кровообращение, пишет «КП-Екатеринбург».
Евгений уверяет, что к нему приходил знакомый нападавших, который за деньги предлагал уладить конфликт. Он отметил, что производство по делу приостанавливали. Этим фактом заинтересовалась прокуратура. Проверка показала, что приостановка была сделана по причине того, что не установлено лицо, совершившее преступление. Однако прокуратура посчитала, что такое решение незаконно.
В полиции Невьянска сообщили, что расследование дела продолжается. Было возбуждено уголовное дело по статье за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. На данный момент проводятся следственные действия и назначаются экспертизы.