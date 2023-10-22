Экс-командир полка ГИБДД по Свердловской области погиб в ДТП на уральской трассе

Полковник полиции родился в поселке Бисерть Нижнесергинского района в 1955 году. Он служил в морфлоте, окончил железнодорожный техникум. В ГАИ он пришел в 1981 году и прослужил там 31 год. Из ОВД он ушел на пенсию в 2012 году.