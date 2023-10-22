Экс-командир полка ГИБДД по Свердловской области погиб в ДТП на уральской трассе

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
Свердловская Госавтоинспекция выражает соболезнования родным и близким в связи с трагической гибелью в результате ДТП бывшего командира полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Литвина Бориса Германовича, — сообщили в ведомстве.
Полковник полиции родился в поселке Бисерть Нижнесергинского района в 1955 году. Он служил в морфлоте, окончил железнодорожный техникум. В ГАИ он пришел в 1981 году и прослужил там 31 год. Из ОВД он ушел на пенсию в 2012 году.
Напомним, 11 октября в Пермском крае в ДТП погиб футболист из Нижнего Тагила Евгений Ситников. В момент аварии он находился в автомобиле, которым управлял Денис Федорович. В отношении него возбуждено уголовное дело.