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Экс-командир полка ГИБДД по Свердловской области погиб в ДТП

Экс-командир полка ГИБДД по Свердловской области погиб в ДТП на уральской трассе

22 октября 2023, 13:16
Фото: 1MI

Экс-командир полка ГИБДД по Свердловской области погиб в ДТП

В ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург в воскресенье 22 октября погиб бывший командир полка ГИБДД по Свердловской области Борис Литвин.

Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Свердловская Госавтоинспекция выражает соболезнования родным и близким в связи с трагической гибелью в результате ДТП бывшего командира полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Литвина Бориса Германовича, — сообщили в ведомстве.

Полковник полиции родился в поселке Бисерть Нижнесергинского района в 1955 году. Он служил в морфлоте, окончил железнодорожный техникум. В ГАИ он пришел в 1981 году и прослужил там 31 год. Из ОВД он ушел на пенсию в 2012 году.

Напомним, 11 октября в Пермском крае в ДТП погиб футболист из Нижнего Тагила Евгений Ситников. В момент аварии он находился в автомобиле, которым управлял Денис Федорович. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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