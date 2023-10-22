К зиме в Свердловской области подготовились дорожники

Кроме того, специалистами был пополнен запас противогололедных материалов. Так, на 148 базах хранения располагаются 66,2 тысячи кубометров специальной смеси. ее поставки не будут прерываться на зиму и в общей сложности составят 338,9 тысячи кубометров.