К зиме в Свердловской области подготовились дорожники

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Кроме того, специалистами был пополнен запас противогололедных материалов. Так, на 148 базах хранения располагаются 66,2 тысячи кубометров специальной смеси. ее поставки не будут прерываться на зиму и в общей сложности составят 338,9 тысячи кубометров.
Управление процессом очистки дорог осуществляется при помощи автоматической системы «Центр управления производством работ по содержанию автодорог». Основным элементом системы является комплексный пост контроля. В него встроены различные датчики. С его помощью собирается информация о погоде, а также состоянии дорог. В общей сложности на дорогах Свердловской области работает 51 комплекс.
Благодаря им почти 11 тысяч километров региональных дорог отслеживаются.