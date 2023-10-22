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Болеее тысячи единиц спецтехники будут убирать снег в Свердловской области

К зиме в Свердловской области подготовились дорожники

22 октября 2023, 05:17
Фото: 1MI

Болеее тысячи единиц спецтехники будут убирать снег в Свердловской области

В Свердловской области в зимнее время обслуживанием дорог будут заниматься более 1,1 тысячи единиц спецтехники. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Кроме того, специалистами был пополнен запас противогололедных материалов. Так, на 148 базах хранения располагаются 66,2 тысячи кубометров специальной смеси. ее поставки не будут прерываться на зиму и в общей сложности составят 338,9 тысячи кубометров.

Управление процессом очистки дорог осуществляется при помощи автоматической системы «Центр управления производством работ по содержанию автодорог». Основным элементом системы является комплексный пост контроля. В него встроены различные датчики. С его помощью собирается информация о погоде, а также состоянии дорог. В общей сложности на дорогах Свердловской области работает 51 комплекс.

Благодаря им почти 11 тысяч километров региональных дорог отслеживаются.

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#Транспорт#Свердловская область#Снег#Уборка#Трасса#Дороги#Ирина Кирилова#Слежение
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