Луганский волонтер дарит людям крылья и яркие эмоции

Posted 22 октября, 12:07
Published 22 октября, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Волонтерством Александр занялся после случайного знакомства с человеком в инвалидной коляске. Им оказалась Елена Рожкова, ей нужна была помощь в работе регионального отделения, которое она возглавляет. Александр тогда поразился, сколько энергии в этой женщине, которая совершенно не чувствует себя инвалидом и готова помогать всем и каждому, у кого проблемы со здоровьем. Он решил, что ему, крепкому мужчине, под силу взять на себя хотя бы часть ее забот. С этого началась его общественная деятельность, ставшая одной из самых важных сторон жизни луганчанина.
— У меня обостренное чувство справедливости. Я считаю, что людям с инвалидностью нужна помощь. Им доступно далеко не все, чем запросто пользуются здоровые сограждане. Я для себя решил, что это моя работа. Выполняя свой гражданский долг, я не испытываю какой-то особой гордости. Я это должен делать, как и любой человек, который добросовестно выполняет свою работу, — говорит участник проекта #безграничные_донбасс.
По словам Александра, в волонтерстве сложностей нет. Они возникают, когда общественник начинает работать с органами власти. Там иногда встречает недопонимание, нежелание или невозможность. Нужно прилагать много усилий, чтобы добиться решения вопроса или хотя бы сдвинуть его с мертвой точки. А с окружающими сложностей нет, все его поддерживают, в первую очередь семья. Он очень ценит супругу, на плечах которой весь быт, поскольку его волонтерство занимает много времени. Она относится к этому с пониманием.
Кроме общественной работы, Александр Агаджанян профессионально занимается ремонтом технических средств реабилитации инвалидов. Как ему удается все успевать?
— Если есть желание, то ищешь возможности, если нет — причины. Сложности преодолеваю, стиснув зубы, как учили родители: сначала делаешь то, что можешь, а потом то, что надо, до конца, пока не сделаешь, — делится житейской мудростью волонтер.
Людям с ограниченными возможностями здоровья в организации оказывают разнообразную помощь, а главное — вовлекают в интересные мероприятия, которые заставляют хотя бы на время забыть о болезнях и получить новые впечатления и эмоции. Вскоре членам общественной организации предстоит поездка в Евпаторию, где для людей с инвалидностью будут организованы прыжки с парашютом и полеты на параплане. Несомненно, это станет одним из самых ярких событий в их жизни.
Александр уверен, что, став волонтером, сделал правильный выбор. Люди ему доверяют и с благодарностью воспринимают все, что он делает, а это лучшая награда.
Наш герой хочет, чтобы люди были чуточку добрее друг к другу:
— Нужно просто оглянуться вокруг и посмотреть на происходящее другим взглядом: может, кому-то рядом нужна помощь. Протянуть руку помощи несложно. Если мы станем добрее, мир станет чище, красивее и лучше.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.