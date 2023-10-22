Луганский волонтер дарит людям крылья и яркие эмоции

Волонтерством Александр занялся после случайного знакомства с человеком в инвалидной коляске. Им оказалась Елена Рожкова, ей нужна была помощь в работе регионального отделения, которое она возглавляет. Александр тогда поразился, сколько энергии в этой женщине, которая совершенно не чувствует себя инвалидом и готова помогать всем и каждому, у кого проблемы со здоровьем. Он решил, что ему, крепкому мужчине, под силу взять на себя хотя бы часть ее забот. С этого началась его общественная деятельность, ставшая одной из самых важных сторон жизни луганчанина.