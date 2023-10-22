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За три дня сотни водителей отстранены от управления авто в Свердловской области

Почти 4 тысячи нарушений ПДД выявлены на дорогах Свердловской области

22 октября 2023, 05:25
Фото: 1MI

За три дня сотни водителей отстранены от управления авто в Свердловской области

За три дня в Свердловской области сотрудниками ГИБДД были пресечены 3,9 тысячи нарушений ПДД. При этом 248 автомобилистов отстранены от вождения.

Среди тех, кто был остранен от управления автомобилем, 106 человек сели за руль нетрезвыми, из них 9 человек повторно. В отношении последних возбуждены уголовные дела. На штрафстоянку отправлены 196 автомобилей и мотоциклов.

В ГИБДД по Свердловской области отмечают, что с начала 2023 года в Свердловской области на 17% увеличилось число ДТП по вине нетрезвых водителей. Там напомнили, что за управление транспортом в нетрезвом состоянии полагается штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5-2 года. Повторное нарушение уже грозит уголовным наказанием и конфискацией авто.

Напомним, в Нижнем Тагиле около пешеходных переходов планируется устанавливать автоматические приборы, которые будут фиксировать нарушения. Такая мера будет введена по причине увеличения аварийности на пешеходных переходах.

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#Общество#Транспорт#Свердловская область#Полиция#Водители#Ирина Кирилова
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