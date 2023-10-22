Почти 4 тысячи нарушений ПДД выявлены на дорогах Свердловской области

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
Среди тех, кто был остранен от управления автомобилем, 106 человек сели за руль нетрезвыми, из них 9 человек повторно. В отношении последних возбуждены уголовные дела. На штрафстоянку отправлены 196 автомобилей и мотоциклов.
В ГИБДД по Свердловской области отмечают, что с начала 2023 года в Свердловской области на 17% увеличилось число ДТП по вине нетрезвых водителей. Там напомнили, что за управление транспортом в нетрезвом состоянии полагается штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5-2 года. Повторное нарушение уже грозит уголовным наказанием и конфискацией авто.
Напомним, в Нижнем Тагиле около пешеходных переходов планируется устанавливать автоматические приборы, которые будут фиксировать нарушения. Такая мера будет введена по причине увеличения аварийности на пешеходных переходах.