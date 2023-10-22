Почти 4 тысячи нарушений ПДД выявлены на дорогах Свердловской области

В ГИБДД по Свердловской области отмечают, что с начала 2023 года в Свердловской области на 17% увеличилось число ДТП по вине нетрезвых водителей. Там напомнили, что за управление транспортом в нетрезвом состоянии полагается штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5-2 года. Повторное нарушение уже грозит уголовным наказанием и конфискацией авто.