Пьяный водитель иномарки устроил смертельное ДТП под Краснотурьинском. Он сбежал

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
По предварительной информации, водитель иномарки ехал с небезопасной скоростью. В какой-то момент он потерял управление автомобилем и врезался в Chevrolet Lacetti, находящемся на парковочной площадке.
В результате 46-летний водитель и 64-летняя пассажирка последнего с травмами были доставлены в Краснотурьинскую городскую больницу. Вторая пассажирка той же иномарки получила несовместимые с жизнью травмы. Она скончалась на месте.
По словам водителя Chevrolet, он возвращался с матерью из Серова. Там они с поезда встречали родственницу. По пути домой водитель решил остановиться в районе станции Воронцовка. В какой-то момент он ощутил сильный удар в правую сторону авто.
После ДТП виновник покинул место происшествия. Однако правоохранители его нашли и задержали. Это 33-летний житель Краснотурьинска. Стаж его вождения составляет 15 лет. Результаты освидетельствования показали, что мужчина нетрезв. По данному факту проводится следствие, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Напомним, вечером 18 октября в аварии около Волчанска погибла женщина. Она находилась в автомобиле пьяного водителя, который ехал без прав.