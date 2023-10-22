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Нетрезвый водитель иномарки устроил смертельное ДТП под Краснотурьинском

Пьяный водитель иномарки устроил смертельное ДТП под Краснотурьинском. Он сбежал

22 октября 2023, 10:52
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Нетрезвый водитель иномарки устроил смертельное ДТП под Краснотурьинском

Нетрезвый воитель за рулем Honda Civic устроил смертельное ДТП под Краснотурьинском и сбежал. Инцидент случился в ночь на 22 октября на автодороге к поселку Воронцовка.

По предварительной информации, водитель иномарки ехал с небезопасной скоростью. В какой-то момент он потерял управление автомобилем и врезался в Chevrolet Lacetti, находящемся на парковочной площадке.

В результате 46-летний водитель и 64-летняя пассажирка последнего с травмами были доставлены в Краснотурьинскую городскую больницу. Вторая пассажирка той же иномарки получила несовместимые с жизнью травмы. Она скончалась на месте.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

По словам водителя Chevrolet, он возвращался с матерью из Серова. Там они с поезда встречали родственницу. По пути домой водитель решил остановиться в районе станции Воронцовка. В какой-то момент он ощутил сильный удар в правую сторону авто.

После ДТП виновник покинул место происшествия. Однако правоохранители его нашли и задержали. Это 33-летний житель Краснотурьинска. Стаж его вождения составляет 15 лет. Результаты освидетельствования показали, что мужчина нетрезв. По данному факту проводится следствие, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, вечером 18 октября в аварии около Волчанска погибла женщина. Она находилась в автомобиле пьяного водителя, который ехал без прав.

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