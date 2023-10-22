Пьяный водитель попал в ДТП под Верхней Пышмой. А затем уснул в машине

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Инцидент случился утром 22 октября. Водитель Fiat, женщина 1975 года рождения, ехала с работы домой. Она потеряла управление и съехала с дороги. Автомобиль в результате опрокинулся. Женщина выбираться не стала. Она уснула за рулем.
Прибывшие сотрудники ГИБДД помогли женщине проснуться и выбраться из машины. После этого они провели освидетельствование. Оно показало наличие 1,6 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Полицейские составили административный протокол. Теперь водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет. Автомобиль был помещен на штрафстоянку.
Напомним, в ночь на 22 октября нетрезвый водитель Honda устроил ДТП под Краснотурьинском и сбежал. Его нашли и провели освидетельствование. Оно показало наличие алкоголя.