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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Пьяный водитель уснул в машине после ДТП на трассе под Верхней Пышмой

Пьяный водитель попал в ДТП под Верхней Пышмой. А затем уснул в машине

22 октября 2023, 11:02
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Пьяный водитель уснул в машине после ДТП на трассе под Верхней Пышмой

Нетрезвый водитель споровоцировал ДТП на трассе в Верхнепышминском районе. После этого женщина уснула за рулем автомобиля. Ее разбудили инспекторы ГИБДД.

Инцидент случился утром 22 октября. Водитель Fiat, женщина 1975 года рождения, ехала с работы домой. Она потеряла управление и съехала с дороги. Автомобиль в результате опрокинулся. Женщина выбираться не стала. Она уснула за рулем.

Прибывшие сотрудники ГИБДД помогли женщине проснуться и выбраться из машины. После этого они провели освидетельствование. Оно показало наличие 1,6 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Полицейские составили административный протокол. Теперь водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет. Автомобиль был помещен на штрафстоянку.

Напомним, в ночь на 22 октября нетрезвый водитель Honda устроил ДТП под Краснотурьинском и сбежал. Его нашли и провели освидетельствование. Оно показало наличие алкоголя.

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#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Верхняя Пышма#Автомобиль#Водитель#ЧП#18+#Ирина Кирилова#Авария
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