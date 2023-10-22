В Екатеринбурге найдена пропавшая полгода назад мать. Она жива

Напомним, Анастастия Веревкина пропала в мае 2023 года во время поездки из Омска в Екатеринбург. Она не выходила на связь с 5 мая, но 13 октября сообщила мужу, чтобы он ее забрал. Но откуда не сообщила. Дома у нее осталась 10-летняя дочь.