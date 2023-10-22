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В Екатеринбурге найдена пропавшая полгода назад мать

В Екатеринбурге найдена пропавшая полгода назад мать. Она жива

22 октября 2023, 05:48
Фото: 1MI

В Екатеринбурге найдена пропавшая полгода назад мать

В Екатеринбурге была найдена 38-летняя Анастасия Веревкина. Она жива.

Пропала женщина почти шесть месяцев назад. Она вышла на связь только 13 октября. Однако домой не вернулась. 21 октября Анастасию нашли живой. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Напомним, Анастастия Веревкина пропала в мае 2023 года во время поездки из Омска в Екатеринбург. Она не выходила на связь с 5 мая, но 13 октября сообщила мужу, чтобы он ее забрал. Но откуда не сообщила. Дома у нее осталась 10-летняя дочь.

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#Происшествия#Полиция#Поиски#Пропавшие#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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