В Екатеринбурге найдена пропавшая полгода назад мать. Она жива

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Пропала женщина почти шесть месяцев назад. Она вышла на связь только 13 октября. Однако домой не вернулась. 21 октября Анастасию нашли живой. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Напомним, Анастастия Веревкина пропала в мае 2023 года во время поездки из Омска в Екатеринбург. Она не выходила на связь с 5 мая, но 13 октября сообщила мужу, чтобы он ее забрал. Но откуда не сообщила. Дома у нее осталась 10-летняя дочь.