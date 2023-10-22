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В Нижнем Тагиле станет холоднее, а в Невьянске избили многодетного отца

В Нижнем Тагиле станет холоднее, а в Невьянске избили многодетного отца

22 октября 2023, 16:34
Фото: Midjourney
Синоптики пообещали похолодание на следующей неделе. Внутреннее кровотечение и переломы ног: В Невьянске избили многодетного отца. Пятеро в больнице, один в реанимации, а женщину, пропавшую 6 месяцев назад, нашли живой: самое важное, что произошло 21 и 22 октября в Нижнем Тагиле и не только.

В Нижнем Тагиле с 23 по 27 января прогнозируются заморозки и снег. В ближайшие дни температура воздуха по ночам может достигать отрицательной отметки в -5 градусов.

Мокрый снег и минусовые температуры: похолодание ждет Нижний Тагил в будние дни
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Кровотечение, переломы ног: двое мужчин избили больного гемофилией многодетного отца. Все произошло в Невьянске 8 июля 2023 года. Евгений, так зовут пострадавшего, продолжает свою реабилитацию до сих пор. На данный момент проводятся следственные действия и назначаются экспертизы.

«Чудом выжил». В Свердловской области жестоко избили многодетного отца с гемофилией
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В Екатеринбурге около полутысячи человек купили билеты в Тайланд за 20 тысяч рублей, а Аэрофлот их аннулировал. К слову, обычная стоимость билета составляет 150 тысяч рублей. Падение цен в компании объяснили техническим сбоем.

Жители Екатеринбурга купили билеты в Таиланд в 6 раз дешевле. Но их аннулировали
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17-летний юноша отправил пятерых товарищей в больницу, а сам попал в реанимацию. Автомобильная авария произошла около полуночи 21 октября около дома № 61 на улице Щербакова в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге 17-летний водитель в реанимации после ДТП. Пятеро друзей травмированы
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Анастасия Вервикина из Екатеринбурга, которая пропала пол года назад, нашлась живой. Все это время дома ее ждала 10-летняя дочь.

В Екатеринбурге найдена пропавшая полгода назад мать. Она жива
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