В Нижнем Тагиле станет холоднее, а в Невьянске избили многодетного отца

Синоптики пообещали похолодание на следующей неделе. Внутреннее кровотечение и переломы ног: В Невьянске избили многодетного отца. Пятеро в больнице, один в реанимации, а женщину, пропавшую 6 месяцев назад, нашли живой: самое важное, что произошло 21 и 22 октября в Нижнем Тагиле и не только.

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