В Нижнем Тагиле станет холоднее, а в Невьянске избили многодетного отца

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
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В Нижнем Тагиле с 23 по 27 января прогнозируются заморозки и снег. В ближайшие дни температура воздуха по ночам может достигать отрицательной отметки в -5 градусов.
Кровотечение, переломы ног: двое мужчин избили больного гемофилией многодетного отца. Все произошло в Невьянске 8 июля 2023 года. Евгений, так зовут пострадавшего, продолжает свою реабилитацию до сих пор. На данный момент проводятся следственные действия и назначаются экспертизы.
В Екатеринбурге около полутысячи человек купили билеты в Тайланд за 20 тысяч рублей, а Аэрофлот их аннулировал. К слову, обычная стоимость билета составляет 150 тысяч рублей. Падение цен в компании объяснили техническим сбоем.
17-летний юноша отправил пятерых товарищей в больницу, а сам попал в реанимацию. Автомобильная авария произошла около полуночи 21 октября около дома № 61 на улице Щербакова в Екатеринбурге.
Анастасия Вервикина из Екатеринбурга, которая пропала пол года назад, нашлась живой. Все это время дома ее ждала 10-летняя дочь.