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Житель Екатеринбурга бросил кирпич в голову мужчины

Житель Екатеринбурга разозлился и бросил кирпич в голову обидчика

22 октября 2023, 07:48
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга бросил кирпич в голову мужчины

Житель Екатеринбурга бросил в голову кирпич мужчине, который стоял вместе с ним на остановке. Причиной стал конфликт, вспыхнувший между ними.

Инцидент случился 21 октября на остановке «Амундсена». Во время перепалки екатеринбуржец подобрал кирпич и бросил его в голову оппонента. Об этом сообщили очевидцы в telegram-канале «Гнилой Екатеринбург».

В результате у пострадавшего была разбита голова.

Напомним, ранее в кафе Новоуральска произошла перепалка между посетителями, в результате которой одного из них избили и изнасиловали черенком от швабры. По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Виновному грозит до шести лет лишения свободы.

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