Житель Екатеринбурга разозлился и бросил кирпич в голову обидчика

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Инцидент случился 21 октября на остановке «Амундсена». Во время перепалки екатеринбуржец подобрал кирпич и бросил его в голову оппонента. Об этом сообщили очевидцы в telegram-канале «Гнилой Екатеринбург».
В результате у пострадавшего была разбита голова.
Напомним, ранее в кафе Новоуральска произошла перепалка между посетителями, в результате которой одного из них избили и изнасиловали черенком от швабры. По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Виновному грозит до шести лет лишения свободы.