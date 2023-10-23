БДСМ-игры в Екатеринбурге закончились ограблением

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Михаил и Алена познакомились на сайте знакомств и стали встречаться. В определенный момент Алена пригласила возлюбленного домой с ночевкой, пишет Е1.
Там Михаил предложил девушке развлечения в стиле БДСМ, и она согласилась. Мужчина привязал Алену хомутами, а затем ударил ее и сказал молчать.
После этого он вынес из дома золото, деньги и банковскую карту. Когда Алена освободилась, то обратилась в полицию.
Ранее житель Екатеринбурга пошел на вечеринку и лишился телефона. Его избили и ограбили в подъезде, забрав телефон, наушники и устройство для нагревания табака.