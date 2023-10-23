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Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Мужчина ограбил девушку во время БДСМ-игр в Екатеринбурге

БДСМ-игры в Екатеринбурге закончились ограблением

23 октября 2023, 07:25
Фото: 1MI

Мужчина ограбил девушку во время БДСМ-игр в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ролевые игры в стиле БДСМ завершились ограблением.

Михаил и Алена познакомились на сайте знакомств и стали встречаться. В определенный момент Алена пригласила возлюбленного домой с ночевкой, пишет Е1.

Там Михаил предложил девушке развлечения в стиле БДСМ, и она согласилась. Мужчина привязал Алену хомутами, а затем ударил ее и сказал молчать.

После этого он вынес из дома золото, деньги и банковскую карту. Когда Алена освободилась, то обратилась в полицию.

Ранее житель Екатеринбурга пошел на вечеринку и лишился телефона. Его избили и ограбили в подъезде, забрав телефон, наушники и устройство для нагревания табака.

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#Полиция#Криминал#Ограбление#Девушка#Михаил#18+#Знакомства#Екатеринбург#Дарья Сорокина#БДСМ
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