Белоусов: На цифровой платформе МСП. РФ представлены все 89 регионов

Posted 23 октября, 15:30
Published 23 октября, 15:30
Modified 23 октября, 15:31
Updated 23 октября, 15:31
По сообщению издания Газета.Ru, об этом рассказал первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, который является куратором национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», в ходе выступления на парламентских слушаниях по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. По его словам, цифровая платформа МСП.РФ на сегодняшний день доступна во всех 89 регионах страны.
Белоусов отметил, что Корпорация МСП разработала универсальное решение, объединяющее федеральные и региональные сервисы поддержки малого бизнеса на платформе МСП.РФ. Представителям бизнес-сообщества из всех регионов доступны 30 сервисов и свыше 300 услуг. На сегодняшний день на платформе зарегистрировано 560 000 пользователей. За два с половиной года они воспользовались услугами платформы свыше 3 миллионов раз.
По словам Белоусова, предпринимателям в новых регионах России также доступны программы льготного кредитования и льготного лизинга под поручительство Корпорации МСП. Кроме того, открываются центры «Мой бизнес», гарантийные и микрофинансовые организации.
Он напомнил, что с сентября 2021 года представителям бизнес-сообщества доступен упрощенный механизм «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. С его помощью получить финансирование в кредитно-финансовых организациях могут предприниматели, которым не хватает собственных средств для обеспечения залога.
Парламентские слушания, посвященные развитию малого и среднего бизнеса, состоялись 23 октября в Государственной думе. В мероприятии приняли участие представители правительства России, руководство нижней палаты парламента, представители фракций, депутаты профильных комитетов и бизнесмены из регионов.