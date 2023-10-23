Белоусов: На цифровой платформе МСП. РФ представлены все 89 регионов

По сообщению издания Газета.Ru, об этом рассказал первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, который является куратором национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», в ходе выступления на парламентских слушаниях по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. По его словам, цифровая платформа МСП.РФ на сегодняшний день доступна во всех 89 регионах страны.