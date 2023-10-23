Борец с коррупцией из Екатеринбурга погиб на СВО

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
На работе Алибек расследовал уголовные дела в сфере экономики, а также боролся с коррупцией. Коллеги утверждают, что он был справедливым, исполнительным и ответственным человеком. В коллективе его очень уважали, пишет Е1.
Посмертно мужчина удостоился ордена Мужества. Алибеку было 32 года.
Известно, что на СВО он служил в составе подразделения Воздушно-десантных войск. Теперь сотрудники ведомства, в котором он работал, окажут всестороннюю поддержку отцу Алибека.
Ранее в Екатеринбурге похоронили командира отделения взвода военной разведки, погибшего на СВО. Евгению Карпенко было 43 года.