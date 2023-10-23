tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

На СВО погиб следователь из Екатеринбурга

Борец с коррупцией из Екатеринбурга погиб на СВО

23 октября 2023, 12:19
Фото: 1MI

На СВО погиб следователь из Екатеринбурга

Старший следователь из Екатеринбурга Алибек Шуткараев погиб на СВО. Контракт он подписал три месяца назад.

На работе Алибек расследовал уголовные дела в сфере экономики, а также боролся с коррупцией. Коллеги утверждают, что он был справедливым, исполнительным и ответственным человеком. В коллективе его очень уважали, пишет Е1.

Посмертно мужчина удостоился ордена Мужества. Алибеку было 32 года.

Известно, что на СВО он служил в составе подразделения Воздушно-десантных войск. Теперь сотрудники ведомства, в котором он работал, окажут всестороннюю поддержку отцу Алибека.

Ранее в Екатеринбурге похоронили командира отделения взвода военной разведки, погибшего на СВО. Евгению Карпенко было 43 года.

Священник из Алапаевска погиб на СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Известный ученый-физик погиб вместе с женой от рук боевиков ХАМАС в ИзраилеНа СВО погиб 42-летний прессовщик завода из СероваВ зоне спецоперации погиб свердловчанин Иван Щербаков
#Происшествия#Коррупция#Уголовные дела#Екатеринбург#Орден мужества#СВО#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: превышение диоксида азота и последствия пожара на НТМК
Сегодня, 07:56
Из-за гололеда в ГИБДД обратились к водителям Нижнего Тагила
Сегодня, 07:55
Убийство поневоле или самоуверенность: нужно ли забирать права у пожилых водителей?
20 октября, 15:00
Минимум 100 тысяч: тагильчане высказались о зарплате мужчин
19 октября, 08:43
Фекалии на стенах и ужасный запах: жительница Тагила держит 20 собак в квартире
18 октября, 11:14
Снежная и морозная погода придет в Свердловскую область
Сегодня, 04:39