Четыре грузовика столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Мужчина, сидевший за рулем иномарки, ехал на небезопасной скорости. В какой-то момент он наехал на грузовик Howo, который отбросило на Kia Rio, а Kia Rio отлетел и врезался в Volvo с полуприцепом, рассказали в пресс-службе МО МВД «Ревдинский».
В результате аварии пострадал водитель Mercedes. Пострадавшего отвезли в больницу, где осмотрели врачи. Так как серьезных повреждений мужчина не получил, его отпустили домой.
Все участники ДТП прошли освидетельствование на предмет опьянения. Результаты показали в момент аварии водители были трезвыми. При этом водителей Mercedes и Volvo привлекли к административной ответственности.
Напомним, в Екатеринбурге столкнулись между собой четыре автомобиля. В связи с происшествием была перекрыта дорога.