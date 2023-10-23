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Водитель Mercedes спровоцировал массовое ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

Четыре грузовика столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург

23 октября 2023, 05:55
Фото: МО МВД «Ревдинский»

Водитель Mercedes спровоцировал массовое ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

Водитель автомобиля Mercedes с полуприцепом устроил массовую дорожную аварию с грузовиками на автодороге Пермь — Екатеринбург. ДТП произошло днем 21 октября 2023 года.

Мужчина, сидевший за рулем иномарки, ехал на небезопасной скорости. В какой-то момент он наехал на грузовик Howo, который отбросило на Kia Rio, а Kia Rio отлетел и врезался в Volvo с полуприцепом, рассказали в пресс-службе МО МВД «Ревдинский».

В результате аварии пострадал водитель Mercedes. Пострадавшего отвезли в больницу, где осмотрели врачи. Так как серьезных повреждений мужчина не получил, его отпустили домой.

Фото: МО МВД «Ревдинский»

Все участники ДТП прошли освидетельствование на предмет опьянения. Результаты показали в момент аварии водители были трезвыми. При этом водителей Mercedes и Volvo привлекли к административной ответственности.

Напомним, в Екатеринбурге столкнулись между собой четыре автомобиля. В связи с происшествием была перекрыта дорога.

В Екатеринбурге перекрыли дорогу из-за массового ДТП
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