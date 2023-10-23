Четыре грузовика столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург

Мужчина, сидевший за рулем иномарки, ехал на небезопасной скорости. В какой-то момент он наехал на грузовик Howo, который отбросило на Kia Rio, а Kia Rio отлетел и врезался в Volvo с полуприцепом, рассказали в пресс-службе МО МВД «Ревдинский».