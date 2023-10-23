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Школьница в Челябинске пыталась покончить с собой в туалете ТЦ

Девушка в Челябинске пыталась покончить с собой. Она увидела своего парня с другой

23 октября 2023, 07:22
Фото: 1MI

Школьница в Челябинске пыталась покончить с собой в туалете ТЦ

16-летняя девушка из Челябинска пыталась совершить самоубийство в туалете ТЦ после того, как увидела своего молодого человека с другой девушкой. ЧП случилось 18 октября 2023 года.

В день происшествия девушка ушла гулять со своими подругами и через какое-то время перестала выходить на связь. Мама, заподозрив, что с дочерью что-то случилось, хотела отпроситься с работы, но ее не отпустили, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

По словам ее подруг, она увидела в торговом центре своего молодого человека, который был в компании с другой девушкой. После этого она сказала, что ей надо в туалет, а потом подруги нашли ее без сознания.

Девочки вызвали скорую помощь. Ее привезли в реанимацию, однако мозг пострадавшей умер. Тело школьницы поддерживают живым. Мать к ней пока не пускают.

Напомним, в Екатеринбурге 22-летнюю студентку нашли мертвой в комнате общежития. Предположительно, девушка покончила с собой.

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