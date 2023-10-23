Девушка в Челябинске пыталась покончить с собой. Она увидела своего парня с другой

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
В день происшествия девушка ушла гулять со своими подругами и через какое-то время перестала выходить на связь. Мама, заподозрив, что с дочерью что-то случилось, хотела отпроситься с работы, но ее не отпустили, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
По словам ее подруг, она увидела в торговом центре своего молодого человека, который был в компании с другой девушкой. После этого она сказала, что ей надо в туалет, а потом подруги нашли ее без сознания.
Девочки вызвали скорую помощь. Ее привезли в реанимацию, однако мозг пострадавшей умер. Тело школьницы поддерживают живым. Мать к ней пока не пускают.
Напомним, в Екатеринбурге 22-летнюю студентку нашли мертвой в комнате общежития. Предположительно, девушка покончила с собой.