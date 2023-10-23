Экс-генконсул Германии в Екатеринбурге нашел новую работу

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Работать в Екатеринбурге Крузе перестал еще в середине лета, пишет ЕАН со ссылкой на собственный источник.
Матиас Крузе стал генконсулом в Екатеринбурге летом 2019 года. Его карьера началась в 1993 году. С тех пор он поработал в разных странах, в числе которых Казахстан, Германия, Италия и других.
А в мае 2023 года стало известно, что Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге завершает прием заявлений на оформление национальных виз. Их выдачей теперь занимается исключительно столичное посольство.