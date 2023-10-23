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Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Экс-генконсула Германии в Екатеринбурге уехал на Филиппины

Экс-генконсул Германии в Екатеринбурге нашел новую работу

23 октября 2023, 13:36
Фото: Midjourney

Экс-генконсула Германии в Екатеринбурге уехал на Филиппины

Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе, работавший в Екатеринбурге, получил аналогичную должность в Маниле — столице Филиппин.

Работать в Екатеринбурге Крузе перестал еще в середине лета, пишет ЕАН со ссылкой на собственный источник.

Матиас Крузе стал генконсулом в Екатеринбурге летом 2019 года. Его карьера началась в 1993 году. С тех пор он поработал в разных странах, в числе которых Казахстан, Германия, Италия и других.

А в мае 2023 года стало известно, что Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге завершает прием заявлений на оформление национальных виз. Их выдачей теперь занимается исключительно столичное посольство.

Консульство Казахстана будет открыто в Екатеринбурге к началу лета
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#Италия#Германия#Казахстан#Карьера#Екатеринбург#Генконсул#Генеральное консульство#Дарья Сорокина#Посольство#Манила#Филиппины#Матиас Крузе#Визы
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